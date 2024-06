Gifhorn. Der Kreistag hat die Förderung beschlossen. Insgesamt sind für dieses Jahr 45.000 Euro im Topf. Die Antragstellung kann bald beginnen.

Um die Sonnenenergie zur Energiegewinnung vermehrt zu nutzen, hat der Kreistag des Landkreises Gifhorn in seiner letzten Sitzung erstmalig eine Förderung von „Balkonkraftwerken“ (Stecker-Solargeräten) beschlossen. „Balkonkraftwerke“ erlauben einen niedrigschwelligen Einstieg in die eigene Stromerzeugung, heißt es in einer Pressemitteilung des Landkreises.

Ziel dieser Förderung sei es, unter Berücksichtigung einer sozialen Fördergrenze in Höhe bis zum Doppelten des Bürgergeldregelsatzes, den Bürgerinnen und Bürgern zu ermöglichen, die eigenen Kosten des Strombezugs im privaten Haushalt zu senken. „Nach den Kriterien der Richtlinie ist unter anderem eine einmalige Förderung je Antragsteller/in (auch für Mieterinnen und Mieter) in dem dazugehörigen Haushalt in Höhe von 200 Euro möglich“, so der Landkreis.

Für ein paar Hundert Euro gibt es Mini-Kraftwerke

Durch Verabschiedung des Solarpakts 1 auf Bundesebene im Mai 2024 seien nun ergänzend einige Veränderungen auf den Weg gebracht worden, um diese Form der Energiegewinnung zu erleichtern. „Für ein paar Hundert Euro gibt es jetzt schon Mini-Kraftwerke, die sich am Balkongitter befestigen lassen“, heißt es in der Pressemitteilung. „Der Strom lässt sich über eine Steckdose in das Netz einspeisen.“

Künftig bedürfe es lediglich der Meldung/Registrierung im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur und nicht mehr wie bisher der Anmeldung beim Netzbetreiber. Auch brauche es nicht zwingend einen digitalen Stromzähler. Stattdessen könne ein bereits vorhandener Stromzähler auch vorübergehend „rückwärts laufen“, wenn es mehr Strom vom Balkon gibt, als der Haushalt verbraucht.

In diesem Jahr stellt der Landkreis 45.000 Euro zur Verfügung

Insgesamt stehen im Haushaltsjahr 2024 Mittel in Höhe von 45.000 Euro zur Verfügung. Bei dem vorgesehenen Förderbetrag von 200 Euro ergibt sich laut der Kreisverwaltung daraus eine Zahl von 225 möglichen Zuwendungsbescheiden. Es ist vorgesehen, dass die Bewilligung der Anträge im Rahmen der vorhandenen Haushaltsmittel in der Reihenfolge des Antragseingangs erfolgt (sog. „Windhundverfahren“).

Ihr Newsletter für Gifhorn & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Antragstellung ist online ab dem 1. Juli über das Serviceportal des Landkreises Gifhorn möglich: https://openrathaus.gifhorn.de/. Wer noch kein Bundes-ID-Konto hat, muss sich zunächst eines erstellen.

Weitere Informationen sind auf der Internetseite des Landkreises unter www.gifhorn.de zu finden. Für Rückfragen steht außerdem Uwe Peters unter (05371) 828962 zur Verfügung.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Gifhorn lesen:

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red