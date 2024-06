Gifhorn. Die Polizei sucht Zeugen nach einem beschädigten Fahrzeug, Vandalismus an Bushaltestellen im Landkreis und Beleidigungen – der Polizei-Überblick.

Ein Unbekannter hat aus bislang ungeklärter Ursache einen geparkten Pkw in der Potsdamer Straße beschädigt und sich dabei verletzt. Der Fahrzeughalter parkte seinen weißen Mercedes Sprinter am Freitag, 7. Juni, in der Zeit von 19 bis etwa 20 Uhr am Straßenrand geparkt, teilt die Polizei mit.

Die Polizei geht nach bisherigem Kenntnisstand davon aus, dass der Unbekannte mit einem Roller oder Fahrrad gegen die hintere linke Fahrzeugseite des geparkten Autos gefahren ist. Die aufgefundene Blutspur deutet darauf hin, dass sich der Verursacher bei der Kollision verletzt habe, so die Polizei. Anschließend flüchtete dieser in unbekannte Richtung, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei Gifhorn sucht nach dem geflüchteten Unfallverursacher und bittet um Hinweise von Anwohnern oder Verkehrsteilnehmern, die möglicherweise Zeugen des Unfalls geworden sind oder andere Feststellungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer: (05371) 9800 entgegen.

Vandalismus: Unbekannte beschädigen Haltestellen in Betzhorn und Wahrenholz

Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag drei Wartehäuschen in Betzhorn und Wahrenholz beschädigt und die Scheiben zerstört. Die Tat soll sich zwischen Samstag, 23 Uhr, bis Sonntag, 2 Uhr, ereignet haben. Betroffen davon ist das Wartehäuschen in der Heiliger-Hain-Straße in Betzhorn sowie die Wartehäuschen in der Schulstraße und der Straße An der Sägemühle in Wahrenholz, so die Polizei. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 3000 Euro. Die Polizei in Wesendorf ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise unter: (05376) 976560.

Geschrei und Beleidigungen in Wesendorf: Polizei sucht Zeugen

Eine 63-Jährige ist auf der Alten Heerstraße in Wesendorf in Höhe der Oppermannstraße von einem Mann beleidigt worden. Die Tat ereignete sich schon am 16. April gegen 9 Uhr, teilt die Polizei mit. Die Polizei Wesendorf ermittelte einen 53-jährigen Beschuldigten und erhofft sich nun noch Hinweise aus der Bevölkerung. Die Polizei sucht Zeugen, die Geschrei und die Beleidigungen wahrgenommen haben, unter Telefonnummer: (05376) 976560.

red