Gifhorn. Sie haben es geschafft: Für Schülerinnen der 9. oder 10. Klassen ist die Schulzeit vorbei. Das gaben ihnen Lehrer mit auf den Weg.

Das Schuljahr 2023/24 ist fast vorüber. Für die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen an Haupt- und Realschulen sowie Gymnasien und Berufsbildenden Schulen im Landkreis Gifhorn ist es an der Zeit Abschied zu nehmen. Für sie beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Hier ein Überblick der Abschlussfeiern.

Auf zur Abmusterung! Die treuen Seeleute verließen das Schiff „Black Pearl“. Filmfreunde, die jetzt sofort das Piratenboot aus Fluch der Karibik assoziieren, liegen richtig. Die Schulentlassung der Hauptschule Meinersen orientierte sich just an diesem cineastischen Kassenknüller. Wortspielereien bestimmten die Abschlussrede von Schulleiterin Frauke Heisterberg alias Piraten-Captain Jackie Sparrrow in beeindruckendem Freibeuter-Outfit. Eine heitere, lockere Atmosphäre stellte sich rasch ein, zumal einige Ehrengäste von Sparrow neue Aufgabengebiete zugewiesen wurden.

Schulleiterin Frauke Heisterberg alias Piraten-Captain Jackie Sparrrow verabschiedete die Schülerinnen und Schüler der Hauptschule Meinersen. © FMN | Andreas Stolz

Bürgermeister Thomas Spanuth wurde zum stellvertretenden Kreuzfahrtdirektor ernannt und Lutz Hesse, Fachbereichsleiter für Bildung, Jugend und Soziales, wurde für die Dauer der Feier mit dem zusätzlichen Ressort der Schifffahrt betraut.

Frauke Heisterberg wünschte Schülerinnen und Schüler, dass sie sich nicht von ihren guten Wegen abbringen lassen sollten. Zur Statistik: Aus Jahrgang 10 verlassen 25 Jugendliche die Schule, 4 wiederholen die Klasse . 6 bis 8 der Abgänger werden wohl eine Ausbildung beginnen. 27 der 40 Neuntklässler wechseln in den 10. Jahrgang, 10 verlassen die HS Meinersen. Von den Wechslern machen 3 eine Ausbildung und 3 wiederholen die 9. Klasse.

Die Absolventen der Johannes-Gutenberg Hauptschule erhielten ihre Abschlusszeugnisse. Klassensprecher Julien Jung (Zweiter von links neben Katrin Kraschewski) verteilte Blumen als Dank an die Lehrkräfte. © FMN | Horst Michalzik

Blumen gab es für die Lehrkräfte der Johannes-Gutenberg Hauptschule in Rühen als Dank der Schülerinnen und Schüler für deren Leistungen, viele lobende Worte vor allem für die Klassenlehrerin Stephanie Kalsen-Friese und die Schulleiterin Katrin Kraschewski: In gewohnt entspannter und fröhlicher Weise wurden die zehnten und neunten Klassen der Johannes-Gutenberg Hauptschule in Rühen verabschiedet.

Bromes Samtgemeindebürgermeister Wieland Bartels ging auf die Aussage ein, jetzt beginne der Ernst des Lebens. Ernst sei es bereits in der Schulzeit manchmal zugegangen, überwogen haben aber Fröhlichkeit und Spaß. Bartels riet den acht Zehntklässlern und den beiden Neuntklässlern, auch weiterhin fröhlich zu bleiben, denn das Leben biete nicht nur Ernstes an.

Die Absolventen der Johannes-Gutenberg Hauptschule erhielten ihre Abschlusszeugnisse. Klassensprecher Julien Jung (Zweiter von links neben Katrin Kraschewski) verteilte Blumen als Dank an die Lehrkräfte. © FMN | Horst Michalzik

Katrin Kraschewski hob die positive Eigenschaft der Klasse hervor, als Team zu agieren. Das habe unter anderem zu den Erfolgen geführt und zu den gelungenen Abschlüssen nach einer schwierigen Schulzeit in den Monaten der Pandemie. Auch künftig sei es geboten, den Weg nicht allein zu gehen, sondern einander zu stützen und zu helfen. Mit Blick auf die aktuellen Schäden in Rühen durch Vandalismus, betonte die Schulleiterin: „Zerstörungen sind bei uns nicht angekommen, darauf achten die Schüler“. mi

Ihr Newsletter für Gifhorn & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mutmachende Wünsche und Botschaften bekamen 53 Abschlussschüler der Realschule Rühen mit auf den Weg. Die kleine Turnhalle war zur Entlassungsfeier bis auf den letzten Platz besetzt, als die Mädchen und Jungen in langer Reihe einzogen. Eltern, Geschwister, Großeltern und Schulkameraden erhoben sich von den Plätzen und erkannten damit die Leistungen der Absolventen an, die in der schwierigen Zeit der Pandemie mit Kontaktverbot und Masken im Unterricht Herausforderungen gemeistert haben.

Schulleiterin Elke Treptow-Lampert verabschidete die Schülerinnen und Schüler der Realschule Rühen. © FMN | Horst Michalzik

Schulleiterin Elke Treptow-Lampert hob hervor: „Ihr habt ein ganz wichtiges Ziel erreicht, und ihr könnt stolz auf euch sein“. Fast die Hälfte der Schülerinnen und Schüler, 26 insgesamt, haben den erweiterten Realschulabschluss erreicht, können an Gymnasien wechseln. Eine außergewöhnliche Leistung erbrachte die Jahrgangsbeste, Athari Alibeed, mit der Note 1,3: Sie war vor etwas mehr als drei Jahren aus einem Kriegsgebiet geflüchtet. Zunächst besuchte sie den Unterricht an der Hauptschule und wechselte bald mit herausragenden Leistungen an die Realschule. Umrahmt wurde die Feier von hervorragend präsentierten Klavierstücken durch Mitschüler und heiteren Einlagen der neunten Klassen.