Parsau. Wie in Las Vegas: Für 24 Stunden den Bund der Ehe schließen, kommt an beim Heiratsmarkt in Parsau. Doch ganz so einfach war es nicht...

Das Heiraten wird immer schwerer gemacht, zumindest beim alljährlichen Heiratsmarkt der Jungen Gesellschaft Parsau/Ahnebeck. Nicht nur, dass zahlreiche Baustellen im Ort dafür sorgten, dass die Besucher wild in der Ortschaft parkten oder massenhaft über Kaiserwinkel und Giebel zur Party kamen. Auch der Landkreis hatte erhebliche zusätzliche Auflagen gemacht. So durfte die Party nicht in der Scheune stattfinden. „Es gibt keine Pläne mehr für die Dachkonstruktion“, sagte Standesbeamter Ulfried Telieps. Damit sei die Sicherheit nicht gewährleistet, so die Behörde. Die Standesämter waren dort zwar noch erlaubt, die große Party ging dagegen in dem extra aufgebauten Zelt vonstatten.

Heiratsmarkt in Parsau: Viel Ungemach vor dem Bund der Ehe

Zudem gab es weitere Auflagen. DRK, Polizei und Feuerwehr standen parat, falls etwas passieren sollte, der Sicherheitsdienst war ohnehin obligatorisch „Ich bewundere die jungen Leute, dass sie das alles auf sich nehmen“, sagte Telieps.

Trotz allen Ungemach war der Zuspruch riesig, die Gäste ließen sich weder von Umleitungen noch von den veränderten Räumlichkeiten abschrecken. Und so wurde auch fleißig geheiratet, die Schlange für die Anmeldung war lang. Pia Meinecke aus Schneflingen etwa heiratete Jona Heider aus Boitzenhagen. Als Trauzeugen hatten sie sich Jonas Cousine Jette Heider aus Bergfeld und Renke Schmidtke aus Zicherie auserkoren. Standesbeamter Sven Patz nahm die Zeremonie vor. Davor gab es keine Belehrung, sondern eine kleine Einweisung. Was in der 24-Stunden-Ehe so alles auf einen zukommt, verriet er auch. Eheliche Fürsorge, Treue, Liebe, und ja, auch der eheliche Beischlaf ist nun möglich, sofern beide es wollen, meinte er augenzwinkernd.

Der Parsauer Heiratsmarkt ist beliebt. Für 24 Stunden den Bund der Ehe zu schließen, hat seinen Reiz. Standesbeamter Ulfried Telieps (links) saß an der Anmeldung. © FMN | Burkhard Ohse

Immerhin gab es nach den Ja-Worten zwischen den beiden jungen Frauen einen Kuss, danach ein Glas Sekt und ein Leckerli. Das Kondom steckte Patz schamhaft Renke Schmidke zu. „Wir sind das erste Mal beim Heiratsmarkt“, sagte Pia Meinecke. Und da kam die Idee auf, auch das erste Mal überhaupt zu heiraten, und dann die beste Freundin. Guter Dinge und geehelicht ging es danach weiter zur Party.

Der Parsauer Heiratsmarkt ist beliebt. Für 24 Stunden den Bund der Ehe zu schließen, hat seinen Reiz. Anschließend war Party angesagt. © FMN | Burkhard Ohse

Auch Giuseppe Milazzo und Sarah Hamad aus Vorsfelde schlossen den 24-Stunden-Bund. Der Clou war nicht nur, dass sie als Trauzeugen Rene Zager und Celin Taylor aus Wolfsburg hatten, die danach ebenfalls mit ihnen als Trauzeugen heirateten, sondern dass die beiden auch in Wirklichkeit heiraten wollen. Sogar der Termin steht schon fest. „Am 15. November“, bestätigte Milazzo. Angst, dass etwas dazwischen kommt, hatte er nicht. „Die lass ich nicht mehr los“, meinte er über seine künftige Ehefrau.

Für Standesbeamten Telieps war es übrigens der letzte Heiratsmarkt. „Ich gehe nach 35 Jahren in Beamtenpension“, sagte er. „Es hat all die Jahre Spaß gemacht mit den jungen Leuten. Alle sind lieb und freundlich.“

