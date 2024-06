Vordorf. Grüne schlagen vor: Umbau der Oberschule Schwülper zu einer Integrierten Gesamtschule könnte Schulplatzmangel in Papenteich beheben.

Bei der aktuellen Suche nach einer Lösung für die Schulkrise im Papenteich haben sich jetzt auch die Vordorfer Grünen zu Wort gemeldet. Fredegar Henze, als früherer Kreistagsabgeordneter Mitinitiator der Gifhorner IGS und langjähriges Mitglied im Schulausschuss des Kreistages, kennt die Schullandschaft im Süden des Landkreises sehr genau. „Uns fehlen nicht nur Plätze für Gymnasiasten im Südkreis, sondern in noch viel größerer Zahl IGS-Plätze“, stellt Henze fest.

Mehr als doppelt so viele Anmeldungen wie vorhandene Plätze an der IGS Gifhorn machten deutlich, dass es in der Elternschaft einen hohen Bedarf für eine solche Schule gäbe. Zähle man die künftig wegfallenden Anmeldungen aus Teilen des Papenteichs am Braunschweiger Lessinggymnasium hinzu, komme man schnell zum Ergebnis, dass es mit ein paar Behelfslösungen nicht getan sei.

Krise verschärft sich durch wegfallende Anmeldungen an Braunschweiger Gymnasium

Mehr noch: Die Grünen rechnen damit, dass nach dem Ausbau des neuen Baugebietes Wenden-West, in dem hunderte neuer Wohnungen entstehen, sehr bald auch die bisher verschonten Gebiete im Süden des Papenteichs keine Sondergenehmigung für den Besuch des Braunschweiger Lessinggymnasiums mehr erhalten werden. „Nach den bisherigen Prognosen werden die Braunschweiger ihr Gymnasium für eigene Schüler und Schülerinnen brauchen“, sagt Henze.

Dann sei der Landkreis gefordert, für Ersatz zu sorgen. Henzes Vorschlag: „Der Kreis erwirbt von der Samtgemeinde Papenteich die Gebäude der jetzigen Oberschule Schwülper und baut diese zu einer IGS mit gymnasialer Oberstufe aus.“ Der Vorteil aus Sicht der Vordorfer Grünen: In einem überschaubaren Zeitrahmen könnte so dringend benötigter Schulraum für alle Bedarfe geschaffen werden. Der Zeitrahmen passe zu den Baufortschritten in Wenden, der Schulausbau könnte in einem ähnlichen Zeitraum stattfinden wie die Fertigstellung der Wendener Wohnungen.

Vorschlag der Grünen: Oberschule Schwülper soll zu IGS werden

Ein weiterer Vorteil dieses Vorschlags laut Grünen: Landkreis und Samtgemeinde könnten in ihrem eigenen Gebiet planen und wären nicht darauf angewiesen, langwierig über Übergangslösungen mit der Stadt Braunschweig zu verhandeln. Der Schulneubau ließe sich weitgehend als Insellösung realisieren. Voraussetzung seien schnelle Entscheidungen vor allem beim Landkreis.

Das vom schulpolitischen Sprecher der CDU-Fraktion in dieser Zeitung geforderte „umfassende Konzept“ für alle Schulen müsse es zwar geben, finden auch die Grünen. Schließlich sei der Landkreis ja für die Schulentwicklungsplanung zuständig. Die CDU habe vorgeschlagen, erst einen Schulverbund oder Zweckverband zu gründen, der sich an Baumaßnahmen in Nachbarkommunen beteiligen solle. Dies löse nach Ansicht der Grünen die aktuellen Papenteicher Probleme jedoch nicht. „Es gibt ein relativ enges Zeitfenster, in dem jetzt entschieden und dann umgehend gebaut werden müsste“, meinen sie.

CDU wirft Gifhorns Landrat Untätigkeit vor – SPD reagiert

Wie wir berichteten, warf Fraktionschefin Telse Dirksmeyer-Vielhauer (CDU) Tobias Heilmann (SPD) und der Schulverwaltung Untätigkeit vor und forderte Vorschläge für jene Südkreis-Gymnasiasten, die ab 2025 nicht mehr am übervollen Wendener Lessinggymnasium der Stadt Braunschweig aufgenommen werden .

Tobias Bäustmann (SPD) ist Ratsherr in Vordorf und weist die Vorwürfe zurück: „Das Problem der Unterbringung von Schülerinnen und Schülern aus dem Papenteich am Lessinggymnasium in Braunschweig besteht seit 2017. Damals setzte man auf eine Zwischenlösung, wohl wissend, dass die Entscheidung der Stadt Braunschweig später einmal kommen würde. Es war also genug Zeit, um sich mit Lösungen im Kreistag zu beschäftigen. Dem Gifhorner Landrat Tobias Heilmann Untätigkeit vorzuwerfen, um sich selbst aus der Verantwortung zu ziehen und auf das eigene ‚Mittragen‘ der ‚Politik‘ des Landrates zu verweisen, wird dem wichtigen Anliegen einer hochwertigen und wohnortnahen Beschulung nicht gerecht. Die Schülerinnen und Schüler sowie die Eltern im Papenteich erwarten von allen demokratischen Kräften im Kreistag gemeinsam mit der Kreisverwaltung und dem Landrat ernsthafte Lösungsvorschläge. Ein Aussitzen des Problems kann sich niemand leisten.“

Taktlose Schuldzuweisungen und Wahlkampfmanöver würden weder den Schülerinnen und Schülern noch den Eltern bei der Lösung des Problems helfen. „Hier hätte ich von einer Partei, die sich selbst als ‚staatstragend‘ bezeichnet und ‚Schulexperten‘ in den eigenen Reihen sieht, mehr erwartet. Vertrauen in die Kreispolitik schafft man so jedenfalls nicht“, führt Bäustmann weiter aus.

red