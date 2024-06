Bergfeld. Ute Düsterhöft legt ihr Amt als Bürgermeisterin in Bergfeld nach 17 Jahren nieder. Das ist ihr Nachfolger.

Eine Ägide ist am Dienstag im Bergfelder Gasthaus „Zur Post“ zu Ende gegangen. Ute Düsterhöft (CDU) hat ihr Amt als Bürgermeisterin niedergelegt. Zum Nachfolger wurde in der Sitzung des Gemeinderates Ralf Michel (CDU) einstimmig gewählt. Erster Stellvertreter ist Markus Heine (CDU), der ebenso einstimmig in sein Amt gewählt wurde. Zweite Stellvertreterin und allgemeine Verwaltungsvertreterin ist in Personalunion Ute Düsterhöft. Aus dem Rat ausgeschieden ist nach 38 Jahren Michael Mietz (SPD). Nachrücker auf seinen Platz wurde Patrick Stau (SPD).

Ihr Newsletter für Gifhorn & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ute Düsterhöft gehört dem Rat seit 1991 an. Im Jahr 2007 wurde sie zur Bürgermeisterin gewählt. In ihrer Amtszeit hat sich Bergfeld sehr verändert. Es gelang Düsterhöft immer wieder, finanzielle Zuschüsse für ihre Arbeit im Ort zu erwirken. Besonders auffällig ist die neue Ortsdurchfahrt mit ihren neuen und modernen Lampen. Sie trat an die Stelle einer Straße in miserablem Zustand. Wegen der hohen Fördermittel hielt sich die finanzielle Beteiligung der Anlieger in engen Grenzen. Ihr Nachfolger Ralf Michel wies in seiner Würdigung ihrer Verdienste auch auf die gelungene Sanierung des Gebietes Ackerende hin. Zudem sind in der Zeit Düsterhöfts etliche Baugebiete erschlossen worden.

Düsterhöft: Es habe keinen Streit oder Unfrieden gegeben

Im IK-Gespräch hob die scheidende Bürgermeisterin hervor, dass es keinen Abschied im Streit oder Unfrieden gegeben habe. Sie habe beschlossen, in der nächsten Wahl nicht mehr anzutreten. Deshalb sei ihr Verzicht folgerichtig, räume sie doch das Feld zum richtigen Zeitpunkt. Düsterhöft: „Jetzt kann ich das neue Team noch zwei Jahre mit Rat und Tat begleiten, um danach endgültig mit der Politik aufzuhören.“ Nachdem Ute Düsterhöft Michael Mietz verabschiedet hatte, leitete sie noch die Wahl von Ralf Michel, der danach die Leitung der Sitzung übernahm.

Neben den Wahlen verfolgte eine ganze Reihe von Zuhörerinnen und Zuhörern die übrigen Punkte der Tagesordnung, die sämtlich einstimmig angenommen wurden. Eine Spende der Gingko-Apotheke Rühen wurde akzeptiert. Dafür soll ein Spielgerät für den Spielplatz an der alten Schule angeschafft werden. Auch dieser Spielplatz wurde unter der Leitung von Ute Düsterhöft angelegt. Ebenso wurde in ihrer Amtszeit das Schulgebäude saniert. Ferner auf der Agenda standen Berichte zur Sanierung Immelag und des Ehra-Weges.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Gifhorn lesen:

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert: