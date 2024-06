Gifhorn. Der Vorstand verhängt vor dem Ausmarsch am Sonntag einen Uniformzwang, den der Zug selbst mit gutem Willen nicht erfüllen kann.

Eintracht und Bürgersinn? Das Gifhorner Schützenfest wird diesem Anspruch 2024 kaum gerecht. Nach dem zähen Streit um die Rolle des Schützenkönigs in der Schützenordnung und die Gleichberechtigung der Schützinnen brodelt es in den letzten Tagen vor dem Schützenausmarsch Sonntag früh im Uniformierten Schützenkorps.

Zicken-Zug ist der Mitgliedermagnet des USK

Es geht um den Zicken-Zug, den unkonventionellen jungen Damenzug des Korps, der Geselligkeit und Brauchtum des Schützenwesens ohne formellen Uniformzwang lebt. Der Zug um Larissa Zierold ist so attraktiv, dass es noch auf der Mitgliederversammlung des US K im Februar ein Sonderlob von Kassenwart Peter Kostrewa gab: Dass das Korps am Sitzungsabend erstmals die 800-Mitglieder-Mark knackte und damit binnen eines Jahres rund zehn Prozent Neumitglieder gewann, war zum größten Teil ein Erfolg der „Zicken“.

Plötzlich mit Pilotenbluse und Blazer?

Doch dem Vernehmen nach steuert zum Auftakt des Schützenfestes alles auf einen großen Knall zu. Kurzfristig soll der Vorstand um Major Karsten Ziebart eine strengere Uniformordnung angeordnet haben. War der Zicken-Zug 2023 noch mit feschen weißen Poloshirts und schwarzen Hosen dabei, soll es nun weitaus formeller zugehen. Die Rede ist von „Pilotenbluse mit Krawatte“ und Blazer, wenn schon nicht das klassische Outfit der Damenzüge mit Rock und Uniformjacke getragen werde.

Die Frauen des Zicken-Zugs sind konsterniert, offiziell äußern wollte sich zunächst niemand, auch um die Gesprächsbasis mit dem Vorstand für einen Kompromiss in letzter Minute nicht zu untergraben. Ziebart selbst und Vorstandssprecher Bastian Till Nowak waren am Sonnabend telefonisch nicht erreichbar.

Riesen-Enttäuschung: Viele Frauen haben eigens fürs Schützenfest Urlaub genommen

Doch klar ist: Die neuen Vorgaben sind für die Frauen des Zicken-Zugs selbst bei gutem Willen nicht erfüllbar. Einerseits fehlt eine Willensbildung, ob man sich auf die neuen Bedingungen einlassen will. Denn es ist gerade der entspannte Look, der den vielen Neumitgliedern den Weg ins USK gebahnt hat. Und selbst bei Konsens: Woher sollen über Nacht die Kleidungsstücke kommen? Zumal die Schützinnen sich ihren Look gerade erst neu beschafft haben in drei- oder vierfacher Ausfertigung, um die Schützenfesttage frisch und adrett gekleidet zu feiern. Klar ist: Selbst der entspanntere Zicken-Look ist nichts, was Frauen von heute im Alltag tragen würden.

Die Enttäuschung ist jedenfalls mindestens so groß wie die abrupt gestoppte Vorfreude. Hatten sich doch viele Frauen für die anstehenden tollen Tage eigens Urlaub genommen. Sollen sie jetzt außen vor bleiben? Im Februar hatte das noch anders geklungen, gerade auch von Vorstandsseite: „Wir sind froh, dass wir euch haben“, so Major Karsten Ziebart. Ja, Satzungsregeln sollten für alle gelten, aber nicht als Ausschlusskriterium. Die Teilnahme am Schießtraining erfüllen die Zicken-Frauen ohnehin. Und die Unformen? Da war auf der Mitgliederversammlung noch eine Beschränkung auf Zugführerin und Zugfeldwebelin im Gespräch.

