Barwedel. Der Zusammenprall in Barwedel hatte am Freitagmorgen Auswirkungen auf den Verkehr auf der B248. Das ist passiert.

In Barwedel hat sich am Freitagmorgen ein Verkehrsunfall ereignet. Zwei Autos und ein Lkw stießen gegen 7 Uhr auf der Ampelkreuzung zwischen Hauptstraße, Tiddischer Straße und Bundesstraße 248 zusammen. Der Kreuzungsbereich war aus diesem Grund zeitweise gesperrt.

Die E-Call-Einrichtung in einem der Unfallfahrzeuge löste den Einsatz für die Ortswehren aus Barwedel, Tappenbeck, Osloß und Ehra um kurz nach 7 Uhr aus. „Diese Einrichtung erkennt Zusammenstöße, meldet diese zusammen mit den Standortdaten des Fahrzeugs an die Leitstelle und baut automatisch eine Sprachverbindung zwischen Fahrer und Leitstelle auf“, erklärt Feuerwehr-Sprecher Bjarne Wegmeyer.

Unfall in Barwedel: Zwei Fahrer kommen vorsorglich ins Krankenhaus

Die erste Meldung einer eingeklemmten Person bestätigte sich nicht. „Als wir an der Einsatzstelle eintrafen, hatten alle drei Unfallbeteiligten die Fahrzeuge bereits verlassen und wurden vom anwesenden Rettungsdienst in Augenschein genommen“, sagt Barwedels Ortsbrandmeister Kai Plankemann, welcher den Einsatz der etwa 30 Feuerwehrkräfte leitete. Der Rettungsdienst war mit insgesamt drei Rettungswagen im Einsatz und brachte zwei der Unfallbeteiligten vorsorglich in umliegende Krankenhäuser. Die Feuerwehr sicherte die Straße ab, stellte den Brandschutz sicher und schaltete die Unfallfahrzeuge stromlos.

Anschließend wurde in Absprache mit der anwesenden Polizei ein Unfallfahrzeug von der B248 auf die angrenzende Hauptstraße geräumt, um den Verkehr auf der viel befahrenen Bundesstraße zumindest einspurig an der Unfallstelle vorbeiführen zu können. Später entfernte eine Privatfirma die ausgelaufenen Betriebsstoffe.

Mit vereinten Kräften wird eines der Unfallfahrzeuge von der Bundesstraße 248 geschoben. © Kreisfeuerwehr Gifhorn | Bjarne Wegmeyer

Da alle beteiligten Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, mussten diese von Abschleppfahrzeugen von der Fahrbahn geräumt werden.

Die letzten Kräfte der Feuerwehr konnten die Einsatzstelle laut Wegmeyer gegen 10 Uhr wieder verlassen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

red