Bokensdorf. In der Samtgemeinde Boldecker Land brennt in der Nacht eine Feldscheune. Die Feuerwehr muss das Löschwasser aus einem Teich pumpen.

Großeinsatz für den Löschzug-West des Boldecker Landes am frühen Mittwochmorgen: Gegen 1.15 Uhr gerieten aus bislang ungeklärtem Grund zirka 300 Rundballen in Brand, die am Bauernberg in einer Feldscheune in Leichtbauweise lagerten.

„Wir haben 35 Feuerwehrleute aus Bokensdorf, Osloß und Weyhausen im Einsatz. Die Löschwasserversorgung erfolgt aus einem etwa 600 Meter entfernten Teich“, berichtete Einsatzleiter und Ortsbrandmeister Mathias Deyerling in der Nacht. Mit mehreren C-Rohren erfolgte der Löschangriff von allen Seiten. Das Kunststoffdach brannte schnell ab.

Vor Ort hieß es, der Einsatz werde sich über mehrere Stunden hinziehen.

