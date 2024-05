Wahrenholz. Die Täter hebeln die Eingangstüren auf und durchsuchen die Räume in Knesebeck und Wahrenholz nach Wertgegenständen.

Zwischen Dienstag und Mittwoch ist es in Wahrenholz und Knesebeck zu Einbrüchen in Kindertagesstätten und einer Krippe gekommen. Das teilt die Polizei mit. Demnach hebelten die unbekannten Täter in Knesebeck die Zugangstüren zu den beiden Kindertagesstätten auf. Durch durchsuchten sie die Räume nach Wertgegenständen. Die Tat ereignete sich zwischen 14 Uhr am Montag und 7.20 Uhr am Dienstag.

Täter scheiterten an Wahrenholzener Krippe

Im Kindergarten und der Krippe in Wahrenholz, beide Gebäude liegen an der Straße „Im Syke“, versuchten die Täter ebenfalls, die Zugangstüren gewaltsam zu öffnen. Das gelang ihnen in der Krippe ersten Erkenntnissen zufolge nicht. Im Kindergarten waren sie jedoch erfolgreich und durchsuchten auch dort mehrere Räume. Laut Polizei geschah der Einbruch zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 10 Uhr.

Ob etwas gestohlen wurde, teilt die Polizei nicht mit. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe nimmt die Polizeidienstelle Gifhorn unter (0571) 9800 oder die Polizeidienstelle Wittingen unter (05831) 25200 entgegen.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Gifhorn lesen:

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red