Gifhorn. Im Cardenap, in der Torstraße und am Schillerplatz wird die Verkehrsbeschilderung angepasst. Was außerdem noch geplant ist.

Mehr Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer – dafür wird die Verkehrsbeschilderung im Innenstadtbereich insbesondere in den Straßen Torstraße, Cardenap und Schillerplatz angepasst. Das teilt der Fachbereich Ordnung der Stadt Gifhorn mit.

Zunächst werden demnach die Straßen „Torstraße“ und „Cardenap“ als verkehrsberuhigter Geschäftsbereich ausgewiesen. Die Geschwindigkeit werde von derzeit 30 Kilometer pro Stunde auf 20 km/h reduziert, wie die Stadt mitteilt.

Parken in Gifhorner Innenstadt nur noch in gekennzeichneten Flächen

Weiterhin werden alle Straßen im Innenstadtbereich (Cityring) einheitlich als Halteverbotszone mit Parkmöglichkeiten in gekennzeichneten Flächen (mit Parkschein oder mit Bewohnerparkausweis) ausgewiesen.

Auf die Parkscheinautomaten wird gesondert hingewiesen. Dies mache es möglich, diverse Verkehrszeichen für die Parkraumbeschilderung abzubauen und eine Überbeschilderung zu verhindern, heißt es. Die Anzahl der Parkplätze bleibe unverändert. Die Umsetzung dieser Maßnahmen erfolgt laut Stadt in den kommenden Wochen.

