Altendorf. Auf dem Schützenfest in Altendorf bei Brome sollen Unbekannte am Wochenende Nazi-Parolen gegrölt haben. Der Staatsschutz ermittelt.

Jetzt hat auch der Landkreis Gifhorn einen Rassismus-Eklat. Unbekannte sollen in der Nacht zum Sonntag beim Altendorfer Schützenfestes zum Lied „L‘amour toujours“ von Gigi d‘Agostino Nazi-Parolen gegrölt haben. Das bestätigte am Montag die Polizei Gifhorn. Mehrere Personen der Festgesellschaft sollen einen verfremdeten Text mit dem Inhalt „Ausländer raus“ gesungen haben, berichtete Christop Nowak, Pressesprecher der Polizei. Von einem ählichen Vorfall beim Schützenfest in Leiferde, das am letzten April-Wochenende gefeiert worden ist, liegen der Polizei bisher keine Anzeigen vor.

Eklat auf Schützenfest im Kreis Gifhorn: Nazi-Parolen gegrölt

Der Zwischenfall in Altendorf wurde der Polizei Wittingen angezeigt. Die umgehend aufgenommenen Ermittlungen führt das für den Staatsschutz zuständige Fachkommissariat der Polizeiinspektion Gifhorn. Zeugenhinweise in dieser Sache nimmt die Polizei Gifhorn unter der Telefonnummer 05371 98 00 entgegen.

In den sozialen Netzwerken ist der Eklat seit Sonntag ein Thema.

Der Text wird aktualisiert!