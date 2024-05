Gifhorn. An Pfingstsonntag sollen Unbekannte Eigentum der Wehr in Ribbesbüttel zerstört haben. Das ist passiert.

Unbekannte haben am Pfingstsonntag, 19. Mai, Werbematerial der Feuerwehr Ribbesbüttel an der Peiner Landstraße zerstört. Es handelte sich dabei um große Werbebanner, auf denen die Feuerwehr um weitere Kameraden warb, heißt es in einer Pressemitteilung der Feuerwehr Ribbesbüttel. Die Tatzeit konnte zwischen 19 und 20.15 Uhr eingegrenzt werden, heißt es.

Die Peiner Landstraße ist die Hauptverkehrsstraße in Ribbesbüttel, wo täglich mehrere Autos durch- beziehungsweise vorbeifahren. Bisher seien beim Ortsbrandmeister Christian Krüger keine weiteren Hinweise über die Tatverdächtigen eingegangen. Die Feuerwehr Ribbesbüttel bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich bei der Feuerwehr in Ribbesbüttel zu melden.

