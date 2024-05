Gifhorn. Endlich Regen! Nach vier Wochen Trockenheit im Landkreis Gifhorn folgt am Mittwoch reichlich Regen. Lesen Sie dazu unsere Kolumne.

Irgendwie kam mir am Mittwoch der Zauberlehrling in den Sinn. Ja, der gute alte Johann Wolfgang Goethe. Im Deutschunterricht waren wir keine großen Freunde. Aber irgendwie ist doch etwas hängen geblieben. Zum Beispiel: „Walle! walle, manche Strecke, dass, zum Zwecke, Wasser fließe ...“

Landkreis Gifhorn: Mensch und Natur freuen sich über Regen!

Immerhin ist gestern nach vierwöchiger Abstinenz überhaupt mal etwas geflossen, keineswegs im Schwalle, aber als angenehmer, höchst willkommener Landregen. Wohl dem, der seinen Regenmesser grad von eingetrocknetem Saharastaub befreit hatte. 10 Millimeter waren es in der Nacht bis 7 Uhr morgens, bis 12 Uhr kamen nochmal 7 dazu, also 17 Liter pro Quadratmeter. Das wird meinem Rasen, der in den vergangenen Wochen der texanischen Prärie immer ebenbürtiger wurde, hoffentlich einen Wachstumsschub bringen. Allen anderen Pflanzen natürlich auch. Und nicht nur die Spatzen, Hasen und Igel freuen sich. Auch die Menschen, die am Dienstag erleichtert seufzten: „Endlich!“

Zuletzt gab es in diesem Jahr am 1. April so viel Niederschlag an einem Tag. Und nein, das ist jetzt kein verspäteter Aprilscherz. Immerhin war es ausreichend, um den Beregnungsanlagen auf den Feldern im Landkreis eine Pause zu gönnen. Sie mussten insbesondere beim Getreide diese Trockenphase überbrücken. Als Nächstes wären die Kartoffeln dran, aber mal abwarten, wie sich das Wetter so entwickelt. Mit Zauberei hat es jedenfalls nichts zu tun. Da hilft auch kein alter Meister!

