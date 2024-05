Gifhorn. Das soll die Vereinbarung den Mitgliedern des Kulturvereins und Abonnenten der Stadthalle bringen.

Die Stadthalle und der Kulturverein haben laut einer Mitteilung einen Kooperationsvertrag abgeschlossen. Ziel sei die Intensivierung der Zusammenarbeit und die Schaffung von Vorteilen beim Ticketkauf für Abonnenten und Mitglieder, heißt es.

In der Kooperation wurde demnach beschlossen, dass den Abonnenten der Stadthalle sowie den Mitgliedern des Kulturvereins gegenseitig Rabatt auf die eigenen Veranstaltungen gewährt wird. Außerdem werden die Karten für beide Institutionen sowohl in der neuen Konzertkasse der Stadthalle, die am 23. April eröffnet wurde, als auch in der Ticketkasse des Kulturvereins verkauft. Auch die Distribution von Werbemitteln solle bestmöglich koordiniert werden.

Stadthalle und Kulturverein Gifhorn wollen gemeinsame Veranstaltungen planen

Darüber hinaus sollen mittelfristig auch gemeinsame Veranstaltungen geplant werden. „Wir sprechen schon über das ein oder andere etablierte Konzert, denken aber auch über ganz neue Formate nach“, erklärt Benjamin R. Riebsamen, Geschäftsführer der Stadthalle. Konkret wolle man sich dazu aber noch nicht äußern. „Ich freue mich jedenfalls sehr, dass die bisherige mündliche Kooperation nun auch schriftlich fixiert und öffentlich kommuniziert wird“, ergänzt Klaus Meister, Vorsitzender des Kulturvereins.

Bereits bevor der Kooperationsvertrag unterzeichnet wurde, sei seitens der Stadthalle der Kulturverein kooperativ mitgedacht worden, nämlich bei den Planungen für die neue Konzertkasse: „Als wir die Öffnungszeiten unserer Kasse besprochen hatten, war uns auf jeden Fall wichtig, dass sie nicht mit denen des Kulturvereins kollidieren, sodass wir allen Gifhornern möglichst an jedem Tag eine persönliche Anlaufstelle für den Kauf von Eintrittskarten anbieten können.“

Stadthalle und Kulturverein Gifhorn vereint gemeinsame Geschichte

Die Stadthalle Gifhorn und den Kulturverein vereint laut Mitteilung eine gemeinsame Geschichte und der Auftrag, ein breitgefächertes hochwertiges Angebot für die Menschen in Stadt und Landkreis sowie von nah und fern zu gestalten. „Der Kulturverein ist gewissermaßen die Vorgängerorganisation der Stadthalle“, sagt Meister. Im früheren Kulturzentrum, das Anfang der 2000er der heutigen Stadthalle gewichen ist, wurde das Programm unter anderem vom Kulturverein bestritten. Riebsamen und Meister sei es wichtig, so heißt es, Stadthalle und Kulturverein nicht als Konkurrenten zu begreifen, sondern als Partner: „Für uns ist eine Kooperation ein wichtiger Schritt, um auch nach außen hin eine gemeinsame Linie unter Beweis zu stellen“, sagt Riebsamen.

