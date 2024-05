Gifhorn. Im Biergarten des Gifhorner Mühlenmuseums wird Public Viewing angeboten. Es ist wohl das einzige Angebot im Kreis Gifhorn.

Nachdem es zunächst Meldungen gab, dass es im Landkreis Gifhorn während der Fußball-Europameisterschaft vom 14. Juni bis 14. Juli kein PublicViewing geben wird, weil keine Anträge vorlagen, gibt es jetzt wieder Hoffnung. Die V&T Int. Mühlenmuseum GmbH unter die Führung von Dr. Kifle Tondo hat beim UEFA EURO 2024 Public Screening Team den Antrag gestellt, die Spiele im Biergarten des Internalen Mühlenmuseums in Gifhorn übertragen zu dürfen.

Die Antwort liegt vor, und wie Projektleiter Sebastian Lipper gegenüber der Presse mitteilte, wird der Antrag mit größter Wahrscheinlichkeit auch genehmigt werden. Das bedeutet, dass es im Landkreis Gifhorn lediglich im Biergarten des Internationalen Mühlenmuseums Liveübertragungen der Fußball-Europameisterschaft 2024 geben wird.

Öffentliches Fußballgucken in unnachahmlicher Biergarten-Atmosphäre in Gifhorn

„Wir rechnen natürlich in der unnachahmlichen Biergarten-Atmosphäre mit großem Zuspruch aus der Bevölkerung unter den deutschen Fußballfans und werden uns entsprechend darauf einstellen“, so Sebastian Lipper, der in den nächsten Tagen mit der endgültigen Genehmigung des Screenings Teams und der Stadt Gifhorn rechnet.

„Erst danach können wir die Sitzplätze entsprechend reservieren und ein spezielles Angebot für die Fußball-Fans unterbreiten“, so Lipper, der bereits in den Startlöchern steht. Für Geschäftsführer Dr. Kifle Tondo ist es im zweiten Jahr der Eröffnung der Gastronomie im Mühlenmuseum ein weiteres Highlight der kulturellen Angebote, die sich auch in diesem Jahr fortsetzen.

