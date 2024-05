Sassenburg. Beim Abbiegen fuhr ein 31-Jähriger einem 51-Jährigen im Kreis Gifhorn auf. Einer der Unfallbeteiligten hatte einen gefälschten Führerschein bei sich.

Am Pfingstmontag ist es in Neudorf-Platendorf zu einem Unfall gekommen, bei dem einer der beiden Unfallbeteiligten keinen gültigen Führerschein besaß. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 51-Jähriger gegen 19.30 Uhr auf der Dorfstraße in Richtung Norden. Als er dabei nach links auf ein Grundstück abbiegen wollte, verlangsamte er die Geschwindigkeit seines Volkswagen Caddys.

Ein 31-jähriger Fahrer eines Skoda Fabias bemerkte dies zu spät und fuhr dem 51-Jährigen trotz einer Gefahrenbremsung auf. Bei dem Unfall blieben beide Insassen unverletzt und die beiden Fahrzeuge waren noch fahrbereit.

Nach Unfall in Neudorf-Platendorf: Polizei findet gefälschten Führerschein

Die Polizeibeamten kontrollierten bei der Unfallaufnahme unter anderem die Führerscheine der Männer. Bei dem Führerschein des 31-Jährigen wurden die Beamten jedoch stutzig, es ergaben sich Hinweise auf eine Fälschung des ausländischen Dokuments. Eine Überprüfung in den polizeilichen Auskunftssystemen erhärtete den Verdacht, dass der Mann nicht im Besitz der Fahrerlaubnis ist. Es wurden Strafverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis eingeleitet. Das Dokument wurde beschlagnahmt, die Weiterfahrt untersagt.

red