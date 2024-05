Gifhorn. Alkoholfahrten und Diebstahl: Diese Vorfälle gab es an Pfingsten im Kreis Gifhorn. Bei diesem Unfall wurde ein Kind schwer verletzt.

Am Samstagabend hat ein 44-Jähriger gegen 23.10 Uhr mehrere Kinder während einer Autoscooterfahrt auf dem Schützenfest in Ummern (Kreis Gifhorn) geschlagen. Ein Strafverfahren wurde laut Polizei Gifhorn wegen Körperverletzung wurde eingeleitet. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Wesendorf unter 05376 976560 entgegen.

Fahrradkontrolle in Gifhorn: Mehrere Verstöße festgestellt

Am Freitagmorgen hat die Polizei zwischen 7.30 Uhr und 8.30 Uhr im Rahmen der Schulwegüberwachung eine Fahrradkontrolle im Gifhorner Stadtgebiet durchgeführt. Dabei stellten die Beamten nach eigenen Angaben acht Verstöße fest, darunter die Benutzung der falschen Straßenseite und defekte Bremsen an Fahrrädern.

Gifhorner ohne Fahrerlaubnis gestoppt

Einen 30-jährigen Gifhorner haben Polizisten am Freitagmittag im Bereich des Gifhorner Maikampsees kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besaß, teilt die Polizei mit. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Motorradunfall in Isenbüttel

Ein Motorradfahrer hat am Freitag gegen 16.30 Uhr in Isenbüttel einen Unfall gebaut. Der 72-jährige Finne wollte laut Polizei sein Motorrad wenden, stürzte aufgrund zu geringer Geschwindigkeit und brach sich den Unterschenkel. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Kind bei Unfall in Wahrenholz schwer verletzt

Eine 30-jährige Autofahrerin hat am Freitag gegen 17.50 Uhr in Wahrenholz auf der Hauptstraße einen 10-jährigen Fahrradfahrer erfasst. Der Junge fuhr plötzlich hinter einem geparkten Auto auf die Straße. Er wurde schwer verletzt ins Braunschweiger Klinikum gebracht. Es besteht laut Polizei keine Lebensgefahr.

E-Scooter-Fahrer betrunken in Gifhorn gestoppt

Einen 29-Jährigen haben Polizisten am Samstag gegen 7.30 Uhr in Gifhorn kontrolliert. Der Mann fuhr mit einem E-Scooter auf der Wolfsburger Straße. Ein Atemalkoholtest ergab 1,39 Promille, informiert die Polizei. Eine Blutprobe wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

Verkehrsunfallflucht in Wasbüttel

Ein unbekannter Fahrer hat am Samstag gegen 19.40 Uhr hat in Wasbüttel einen 47-jährigen Fußgänger angefahren und leicht verletzt. Der Fahrer flüchtete, erklärt die Polizei. Hinweise nehmen die Beamten in Meine unter 05304 91130 entgegen.

Motorraddiebstahl in Jembke

Ein hochwertiges Motorrad der Marke Ducati ist am Sonntag zwischen 4.30 Uhr und 5.15 Uhr in Jembke gestohlen worden. Zwei unbekannte Täter entwendeten nach Angaben der Polizei das gesicherte Fahrzeug vom Grundstück des Besitzers. Das Motorrad wurde später noch in Jembke fahrend gesehen. Hinweise nimmt die Polizei Gifhorn unter 05371 9800 entgegen.

Geschwindigkeitskontrollen im Landkreis Gifhorn

Am Wochenende hat die Polizei im Landkreis Gifhorn mehrere Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. In Wesendorf und Gifhorn wurden insgesamt 20 Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 74 km/h bei erlaubten 50 km/h, informier die Polizei. Den Fahrern droht nun ein Bußgeldverfahren.

red