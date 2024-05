Gifhorn. Polizei: Der Fahrer schoss mit seinem Wagen mitten durch die Hecke des Kreisverkehrs. Der Hilfseinsatz verlief völlig unerwartet.

Ein Autofahrer ist am Morgen des Pfingstsonntags bei einem Unfall vor Gamsen verletzt worden. Der Hilfseinsatz der Feuerwehr Gamsen verlief unerwartet dramatisch.

Alarmruf: Fahrer im Unfallauto eingeklemmt

Die Einsatzleitstelle alarmierte wegen einer eingeklemmten Person im Fahrzeug. Laut Gamsens Ortsbrandmeister Uwe Reuß als Einsatzleiter konnte sich der Fahrer allerdings nach der Schrecksekunde selbst aus dem Unfallauto befreien. Die Helfer klemmten die Batterie des nagelneuen T-Cross ab, eines VW-Mitarbeiterfahrzeugs, und unterstützten die Polizei bei der Unfallaufnahme.

Den Unfallfahrer versorgte die Besatzung eines Rettungswagens zunächst vor Ort.

Dann wurde es plötzlich dramatisch, weil ein Feuerwehrmann in einer Helfergruppe am Rande des Einsatzes zusammenbrach und auf der Straße liegenblieb. Kameraden kümmerten sich sofort um ihn und holten die Sanitäter aus der Erstversorgung des Unfallopfers, um den Akutfall zu behandeln. Ein zweiter Rettungswagen brachte den Mann ins Krankenhaus. Laut Ortsbrandmeister Reuß hatte der Helfer einen epileptischen Anfall erlitten.

Geradeaus durch den Kreisverkehr

Laut Polizei kam es gegen 5.25 Uhr zu dem Unfall, als der VW-Fahrer auf der Kreisstraße 34 von Wilsche kommend auf den Gamsener Kreisel am Luisenhof zusteuerte. Dort schoss das Fahrzeug geradeaus durch die Hecke der Mittelinsel, riss ein Warnschild um und kam erst hinter dem Kreisel in Höhe des Gewerbegbietes Westerfeld in der Böschung zum Stehen.

Der Beitrag wird aktualisiert.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Gifhorn lesen:

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert: