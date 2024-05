Parsau. In einem Trafohaus neben einem Geflügelbetrieb im Kreis Gifhorn brannte es am Freitagmittag. Die Vögel waren wohl nicht in Gefahr.

Ein Brand in einem Trafohaus neben einem Geflügelbetrieb in Parsau hat am Freitag gegen 13.30 Uhr einen großen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Bereits wenige Minuten nach der Alarmierung erreichte die erste Löscheinheit die Einsatzstelle, informiert die Feuerwehr. Vorsichtig öffneten die Einsatzkräfte das Haus, aus dem dichter Rauch drang und löschten den Brand im Steuerungsschrank, bevor sich das Feuer weiter zu großen Batteriepacks ausbreiten konnte.

Nach etwa 30 Minuten rückten die meisten Einsatzkräfte ab, lediglich einzelne Einsatzkräfte blieben bis zur vollständigen Stromabschaltung vor Ort. Für die Tiere im angrenzenden Geflügelbetrieb bestand laut Feuerwehr keine Gefahr. Ein Notstromaggregat sicherte die Betriebsabläufe.

red