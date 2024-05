Meine. An einer Fußgängerampel an der Hauptstraße in Meine warten Kinder. Plötzlich werden sie geschubst - von einem erwachsenen Mann.

Ein Mann hat zwei Mädchen an einer Fußgängerampel in Meine geschubst. Das teilt die Polizei mit. Demnach wollten mehrere Kinder am Donnerstag gegen 13 Uhr die Kreuzung in Höhe der Bäckerei Meyer überqueren, als die Ampel auf Rot sprang. Vier Kinder der Gruppe blieben stehen. Plötzlich bekamen zwei Mädchen einen Stoß gegen den Ranzen, den sie auf ihren Rücken trugen.

Sie stolperten auf die Fahrbahn, die sie daraufhin schnell überquerten. Der Stoß war von einem ihnen unbekannten Mann gekommen, der auf den Stoß hin ebenfalls über die Straße ging. Die Autofahrer bemerkten die Situation und blieben stehen. Verletzt wurde niemand.

Nun sucht die Polizei Zeugen. Der Mann trug laut den Kindern ein blaues Hemd und eine schwarze Hose. Er ist zirka 30 Jahre alt. Sein Haar ist dunkel und war am Donnerstag nach hinten gegelt. Hinweise nimmt die Polizei unter (05304) 91130 entgegen.

Auto stößt in Gifhorn gegen Golf - Fahrer flieht

Am Mittwochmorgen ist es auf der Limbergstraße in Gifhorn zu einer Fahrerflucht gekommen. Gegen 7.40 Uhr hielt auf Höhe der Hausnummer 25 ein Linienbus an der Haltestelle. Auf der Gegenspur parkte ein Volkswagen Golf. Ein Auto fuhr zwischen Bus und Golf hindurch und stieß dabei gegen die rechte Seite des Volkswagens und beschädigte diesen. Der Fahrer des unbekannten Fahrzeugs floh vom Unfallort. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter (05371) 9800 zu melden.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Gifhorn lesen:

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red