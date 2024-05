Westerbeck. Nach jahrelangen Verzögerungen will die Baufirma mit der Ortsdurchfahrt loslegen. Aber wie läuft das mit dem Verkehr im Kreis Gifhorn?

Nach zähen Planungen und monatelangen Verzögerungen ging es diese Woche plötzlich „holterdipolter“, wie der Sassenburger SPD-Ratsfraktionschef Dennis Hannemann berichtet. Kaum hatte die Tiefbaufirma Kaupke den 4,2-Millionen-Euro-Auftrag ergattert, die Landesstraße 289 in der Ortsdurchfahrt Westerbeck zu sanieren, wollte sie auch schon loslegen. Dabei hatten sich alle auf den letzten Stand Ende Juni zum Start der Sommerferien eingerichtet.

Nadelöhr auf wichtiger Ost-West-Pendlerstrecke

Das hätte dem Westerbecker Innerortsverkehr ebenso geholfen wie den Ost-West-Pendlern auf der vielbefahrenen Strecke nach Sachsen-Anhalt via Brome. Denn durch die Bauarbeiten wird Westerbeck monatelang zum Nadelöhr. Die Ortsdurchfahrt wird gekappt, der Verkehr weiträumig umgeleitet.

Allerdings ergab sich bei der Ortsbegehung mit der Straßenbaubehörde, dass das Unternehmen Kapazitäten freihat und loslegen will mit dem Abschnitt vom Ortseingang Richtung Gifhorn bis zur Edeka-Kreuzung. Starttermin wäre laut Hannemann der 27. Mai. Bauarbeiten an der Kreuzung sollen am 24. Juni beginnen. Das Gesamtprojekt zieht sich über Monate bis ins Jahr 2025.

„Es ist generell super, wenn es jetzt losgeht, dann kommen wir nicht so tief in den Winter“, findet Hannemann. Trotzdem kommt ein großes Aber. Was ist mit einer Anwohnerversammlung, um Details der Verkehrsführung zu besprechen? Was ist mit dem Notfahrplan der Busgesellschaft VLG? Um das zu klären, wären sieben bis zehn Tage Abwarten dann doch gut, so Hannemann. Das wollte die Gemeindeverwaltung noch an diesme Freitag abschließend klären.

Behinderungen rund um Sassenburg

Unkompliziert wird der Umleitungsplan ohnehin nicht. Der Verkehr rund um Westerbeck trifft auf weitere Fernstraßen-Baustellen. Auf der Bundesstraße 188 zwischen Dannenbüttel und Osloß steht bis Ende Mai eine Baustellenampel an einer Engstelle zur Sanierung der Beverbach-Brücke.

Die Bundesstraße 4 ist vor Groß Oesingen voll gesperrt und wird bis Juni weiter nördlich am Gewerbepark Rübenkamp auf eine Fahrspur verengt.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Gifhorn lesen:

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert: