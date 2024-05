Gifhorn. Bei einem Unfall zwischen der Dragenkreuzung und Westerbeck auf der B188 im Kreis Gifhorn starb ein Senior. Was bekannt ist.

Im Kreis Gifhorn ist es auf der Bundesstraße 188 am Donnerstagvormittag zu einem schweren Unfall gekommen. Ein 81-Jähriger war kurz hinter Neuhaus in Richtung Dannenbüttel auf der B188 unterwegs, wo er auf die Gegenfahrbahn geriet. Hier kam ein Taxi entgegen, es kam zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der junge Taxifahrer hatte ersten Ermittlungen nach keine Chance auszuweichen. In ersten Meldungen hieß es, die Fahrer seien eingeklemmt. Die Feuerwehren wurden alarmiert. Beide Fahrer waren bereits beim Eintreffen der Feuerwehren von Ersthelfern befreit. „Wir stellten den Brandschutz sicher und klemmten die Batterien ab“, berichtet Einsatzleiter Dirk Borchardt.

Der Notarzt und die Sanitäter versuchten währenddessen, den 81-Jährigen zu reanimieren – erfolglos. Der Taxifahrer kam zur Kontrolle in die Klinik. Rund um die Unfallstelle war die B 188 fast drei Stunden voll gesperrt.