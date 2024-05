Gifhorn. In der Brutzeit sind zum Schutz der Küken alle Nester und Nistkästen für Menschen tabu. Was der Nabu mit besorgten Tierschützern erlebt.

Zurzeit erreichen die Betreuungsstationen vermehrt Anrufe von besorgten Vogelfreunden, dass die Altvögel über einen längeren Zeitraum den Nistkasten nicht mehr angeflogen haben, teilt der Nabu mit. Auch Bärbel Rogoschik, Leiterin des Nabu-Artenschutzzentrum in Leiferde, bestätigt laut Mitteilung diesen Trend. Sogar ganze Kästen mitsamt Jungvögeln seien von besorgten Gartenbesitzern schon abgeschraubt und in die Auffangstation gebracht worden. Dass die Altvögel nicht durchgehend beobachtet werden können, sei aber kein Grund zur Sorge und erst recht keine Rechtfertigung, die Kästen zu öffnen.

Die Fütterung durch die Altvögel dauere nur wenige Sekunden, so dass man sie schnell verpasse. Fühlen die Vogeleltern sich durch Menschen beobachtet, unterbrechen sie die Fütterung absichtlich, um den Brutplatz nicht an potenzielle Bruträuber zu verraten, heißt es weiter. Die Kästen würden auch nicht durchgehend angeflogen – auch die Altvögel brauchten schließlich mal eine Pause. Feste Fütterungsintervalle gebe es auch nicht, je nach Alter der Jungvögel verlängere sich der Abstand der Fütterungen, bis die Altvögel die flüggen Jungvögel mit Futter aus dem Kasten lockten.

Öffnen der Nistkästen während der Brutzeit laut Nabu Gifhorn verboten

Letztendlich ist das Öffnen von Nistkästen während der Brutzeit sogar verboten, schreibt der Nabu. Denn die Singvögel seien durch das Bundesnaturschutzgesetz geschützt, und auch Störungen an ihren Brutstätten seien streng verboten. Und das aus gutem Grund, heißt es weiter: Jede Art von Störung könne dazu führen, dass die Altvögel ihre Brut aufgeben. Somit helfe man den Jungvögeln nicht, sondern führe zwangsläufig ihren Tod herbei.

„Es ist übrigens normal und entspricht den natürlichen Verhältnissen, dass nicht immer alle Vogelküken groß werden“, heißt es weiter. Das Gelege einer Blaumeise könne bis zu 15 Eier umfassen. So viele Jungvögel würden aber selten den Kasten verlassen. Der Bruterfolg sei stark vom Nahrungsangebot und damit auch von der Witterung während der Aufzucht abhängig. Haben Jungvögel den Kasten oder das Nest verlassen, sind sie in den ersten Tagen noch nicht voll flugfähig und leichte Beute für verschiedene Beutegreifer, schreibt der Nabu. Katzen und Hunde sollten deshalb zu dieser Zeit nicht unbeaufsichtigt in den Garten gelassen werden.

Für Hunde gilt derzeit die Leinenpflicht in freier Landschaft

In der freien Landschaft gelte für Hunde die Leinenpflicht. Gesunde Jungvögel einzusammeln, sei aber genauso verboten wie die Störung am Nistkasten. Sie würden von den Vogeleltern auch außerhalb des Nestes versorgt und müssten die Chance haben, auf natürliche Weise selbstständig zu werden.

Der Appell des Nabu laute deswegen: Finger weg von Nistkästen und Jungvögeln. Informationen unter artenschutz@nabuzentrum-leiferde.de.

