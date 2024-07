Die Künstlerin Jacqueline Hen hat ihr Objekt für den Lichtparcours in Braunschweig „One‘s sunset is another one‘s sunrise“ genannt. Das Foto zeigt ein Pärchen im Kanu in der Spiegelung des Kunstwerks auf der Oker. Zu sehen nahe am Botanischen Garten. © FMN | ANN CLAIRE RICHTER