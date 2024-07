Braunschweig. Stadt und Unternehmer Friedrich Knapp schließen Kooperationsvereinbarung für einen Architekturwettbewerb. Neubau oder Umbau?

Endlich gibt die Stadt Antworten. Nachdem unsere Zeitung fragte: „Wo bleiben die Infos zum Haus der Musik in Braunschweig?“, folgte am Freitag prompt eine Erklärung in Form einer Pressemitteilung. Darin heißt es, dass auf dem Weg zu einem „Haus der Musik“ für Braunschweig wichtige Zwischenschritte erreicht worden seien. Oberbürgermeister Thorsten Kornblum und der Unternehmer Friedrich Knapp haben demnach eine Kooperationsvereinbarung abgeschlossen, in deren Rahmen ein Architektur-Wettbewerb für den geplanten Standort, das Grundstück des ehemaligen Karstadt-Einrichtungshauses an der Poststraße, ausgelobt werden soll.

Der Wettbewerb solle rechtlich in Verantwortung von Friedrich Knapp als sogenannter Einladungswettbewerb für zehn Büros stattfinden. Dabei werde ein Teilnehmerfeld von erfahrenen, innovativen und jungen Architektinnen und Architekten angestrebt. Die Stadtverwaltung sei an allen Schritten des Wettbewerbs beteiligt.

Dem Preisgericht werden Hochbaudezernent Holger Herlitschke und drei noch zu benennende Ratsmitglieder angehören. Für die fachliche Expertise wird die städtische Tochtergesellschaft Struktur-Förderung Braunschweig GmbH eingebunden. Zudem werden in der beratenden Fachjury die städtebaulichen Belange von Stadtbaurat Heinz-Georg Leuer und die kulturfachlichen Aspekte von Kulturdezernentin Anja Hesse eingebracht.

Der Wettbewerb soll auch die bauliche Machbarkeit des Vorhabens eruieren: Zur Aufgabe wird es gehören, sowohl einen Umbau im Bestand als auch einen Neubau zu untersuchen.

Mit Wettbewerb soll nicht bis zur Stiftungs-Gründung gewartet werden

Die Kooperationspartner seien gemeinsam der Auffassung, dass mit dem Architektur-Wettbewerb nicht bis zur Errichtung einer Stiftung gewartet, sondern dafür die Zeit bis zu deren Gründung genutzt werden soll, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Demzufolge solle der Wettbewerb zeitnah ausgelobt werden, und die ersten Ergebnisse sollen bis zum Ende des Jahres vorliegen.

Den Betrieb des Hauses der Musik mit Musikschule, Konzertsaal und weiteren Räumen solle eine Stiftung ermöglichen. Zur Gründung dieser Stiftung seien umfangreiche Grundlagen auszuarbeiten, insbesondere eine Satzung und deren Abstimmung mit der Stiftungsaufsicht sowie die Ausgestaltung eines Finanzierungsmodells.

Stadt Braunschweig hat für Ausschreibung eine Anwaltskanzlei beauftragt

Aufgrund der zu bearbeitenden rechtlichen und steuerlichen Fragen hat die Stadt nach einem Ausschreibungsverfahren eine Anwaltskanzlei als Beraterin beauftragt. Das Beraterteam habe mit den Arbeiten begonnen. Es sei mit den Beteiligten in der Verwaltung sowie mit den Vertreterinnen und Vertretern von Friedrich Knapp eine enge Taktfolge der anstehenden Beratungsschritte abgestimmt worden.

