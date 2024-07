Braunschweig. In der Weststadt soll es am Dienstag mehrere solcher Betrugsfälle gegeben haben. Die Polizei sensibilisiert und warnt.

In der Braunschweiger Weststadt ist es am Dienstag zu einem versuchten Trickdiebstahl gekommen. Nach Angaben der Polizei verschafften sich zwei bislang unbekannte Frauen Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der Weststadt. Dort klingelten sie an der Wohnungstür einer 81-jährigen Braunschweigerin und gaben sich als Pflegedienst der Stadt Braunschweig aus. Sie baten um Einlass in die Wohnung, um sich vorzustellen. Die Braunschweigerin erkannte die Betrugsabsicht unmittelbar und ließ die beiden Frauen nicht in die Wohnung. Anschließend hätten diese noch an weiteren Wohnungstüren geklingelt.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und leitete ein Strafverfahren ein. Die Polizei weist darauf hin, keinen fremden Personen in Ihre Wohnungen zu lassen. Insbesondere Angehörige von pflegebedürftigen Personen sollten auf diese neue Art des Trickdiebstahles sensibilisiert sein, mit ihren Angehörigen und dem Pflegedienst darüber sprechen und gegebenenfalls eindeutige Erkennungsmerkmale vereinbaren, so die Polizei. Im Zweifelsfall könne bei Unsicherheit auch immer der Notruf 110 gewählt und die Polizei hinzugezogen werden.

Mehr wichtige Nachrichten aus Braunschweig lesen:

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast YesBS rein – dort erzählen junge Braunschweigerinnen und Braunschweiger, wie sie sich in der Stadt etwas aufbauen und ihr Ding durchziehen.

: Hören Sie in unseren Podcast YesBS rein – dort erzählen junge Braunschweigerinnen und Braunschweiger, wie sie sich in der Stadt etwas aufbauen und ihr Ding durchziehen. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red