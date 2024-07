Braunschweig. Die Fahrbahn wird saniert. Autofahrer müssen sich auf halbseitige Sperrungen einstellen. Die Vorarbeiten beginnen in wenigen Tagen.

Der Altewiekring im östlichen Ringgebiet wird von Montag, 15. Juli, 7 Uhr bis einschließlich Freitag, 26. Juli, zwischen der Jasperallee und der Comeniusstraße unter halbseitiger Sperrung saniert. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass schon am Montag, 8. Juli, die Vorarbeiten an der Kreuzung Altewiekring/Jasperallee beginnen. Dafür wird die Fahrtrichtung Süd (Richtung Hauptbahnhof) einspurig, das Linksabbiegen in Richtung Innenstadt in die Jasperallee wird untersagt.

Bauarbeiten auf dem Braunschweiger Altewiekring in zwei Bauabschnitten

Die Sanierungsarbeiten selbst gliedern sich in zwei Bauabschnitte: In der ersten Woche ab 15. Juli werden laut der Stadtverwaltung zunächst die Fahrbahnen in Fahrtrichtung Norden und in der zweiten Woche ab 22. Juli die Fahrbahnen in Fahrtrichtung Süden saniert. Der Verkehr wird jeweils einspurig an der Baustelle vorbeigeführt.

Der signalisierte Überweg an der Husarenstraße bleibt für die Dauer der Arbeiten geschlossen. Die nächstgelegenen Überwege mit Ampeln befinden sich an der Jasperallee und an der Kastanienallee. Die Rad- und Gehwege entlang des Altewiekrings können genutzt werden.

Die Stadtverwaltung empfiehlt Autofahrern, den Bereich nach Möglichkeit zu umfahren.

Mehr wichtige Nachrichten aus Braunschweig lesen:

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast YesBS rein – dort erzählen junge Braunschweigerinnen und Braunschweiger, wie sie sich in der Stadt etwas aufbauen und ihr Ding durchziehen.

: Hören Sie in unseren Podcast YesBS rein – dort erzählen junge Braunschweigerinnen und Braunschweiger, wie sie sich in der Stadt etwas aufbauen und ihr Ding durchziehen. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red