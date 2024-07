Braunschweig. Nach der Aufhebung des Haftbefehls gegen Christian B.: Braunschweiger Staatsanwaltschaft zweifelt an Unparteilichkeit der Kammer.

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat als Reaktion auf die Aufhebung des Haftbefehls ein Ablehnungsgesuch gegen die Kammer gestellt. Es bestehe die Besorgnis der Befangenheit, beziehungsweise Zweifel an der Unparteilichkeit. Die Beweisaufnahme wird heute Vormittag fortgesetzt, danach findet eine Unterbrechung statt. Die Vertretungskammer wird anschließend den Antrag prüfen. Das Ablehnungsgesuch wurde am Donnerstag gestellt.

Der Antrag richtet sich gegen die Vorsitzende Richterin Dr. Uta Engemann und gegen ihre beiden Co-Berufsrichter. Die Verteidigung hat hierzu noch keine Stellung genommen. Dass eine Staatsanwaltschaft in einem laufenden Prozess Richter wegen Befangenheit ablehnt, ist die absolute Ausnahme. Ob der Antrag erfolgreich ist, wird sich herausstellen. Eine Entscheidung darüber ist heute nicht zu erwarten, sondern eher in den kommenden Wochen. Der Prozess geht nun auch in die Sommerpause, fortgesetzt wird erst Anfang August.

