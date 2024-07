Braunschweig. Einsatz in der Steinstraße: Im dortigen Parkhaus fanden Polizisten einen Koffer. Der Nahbereich wurde vorsorglich abgesperrt.

Das Parkhaus in der Steinstraße in Braunschweigs Innenstadt ist am späten Mittwochabend gesperrt – auch der Nahbereich wurde evakuiert und abgesperrt. Wie die Braunschweiger Polizei über die Sozialen Netzwerke mitteilt, haben Beamte am Abend einen herrenlosen Koffer in dem Parkhaus gefunden. Die Evakuierung erfolgte „vorsorglich“.

Betroffen ist der Block zwischen Güldenstraße, Turnierstraße, An der Martinikirche, Eiermarkt, Garküche, Brabandtstraße und Südstraße. Evakuierte kommen im Restaurant „Monkey Rosè“ unter. Eigentlich hätte das Lokal um 23 Uhr geschlossen, aber Inhaber Patrick Witte sagt: „Man kann die Leute ja nicht hier im Regen stehen lassen“. Wie lang er hier noch bleibt, weiß er selbst noch nicht.

Polizei appelliert: „Bitte geht nicht in die Nähe des Einsatzortes“

Er ruft auch einige Menschen heran, die grad erst zurückkommen und nicht in ihre Wohnungen können. Im Restaurant ist extra eine Ecke freigeräumt, die Kaffeemachine zwar schon sauber, aber wieder an. Bei entspannter Loungemusik sitzen die Leute da, spielen Karten, ein Paar hat ein Kind dabei, das schläft.

Die Polizei appelliert: „Bitte geht nicht in die Nähe des Einsatzortes und folgt den Anweisungen der Einsatzkräfte.“ Weitere Informationen sollen folgen.

Insgesamt ist die Situation am Eiermarkt immens ruhig. Die Streifenwagen haben das Blaulicht nicht an, durch den Regen sind alle Evakuierten irgendwo ins Trockene gegangen und abgesehen von einer Gruppe Notfallseelsorger, die sich unter die Säulen des Landgerichts gestellt haben, sind keine Menschen zu sehen.

