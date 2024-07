Braunschweig. Erfahren Sie, wie die Allianz für die Region mit innovativem Regionalmarketing junge Fachkräfte anzieht und lokale Unternehmen unterstützt.

Die Region rund um die Städte Braunschweig, Salzgitter und Wolfsburg sowie die Landkreise Gifhorn, Goslar, Helmstedt, Peine und Wolfenbüttel hat es in sich – sowohl wirtschaftlich als auch in punkto Lebensqualität. Sie überzeugt mit einer der höchsten Wertschöpfungsraten des ganzen Landes, Spitzenpositionen bei Innovationen und als eine der führenden Kulturregionen.

Gemeinsam für ein starkes Regionalmarketing

Damit sie als attraktiver Ort zum Leben und Arbeiten wahrgenommen wird, setzt sich die Allianz für die Region GmbH mit ihren Partnern für ein bundesweites Regionalmarketing ein, um die besten Köpfe für diesen Landstrich zwischen Harz und Heide zu gewinnen.

Regionale Partner aus den Städten und Landkreisen sowie aus Wirtschaft, Verbänden und Kammern unterstützen bei dieser Mission. Gemeinsam setzen sie Fachkräftemarketingkampagnen um, präsentieren Unternehmen als herausragende Arbeitgeber, schaffen mit zahlreichen Veranstaltungen eine Plattform zum fachlichen Austausch und vermarkten die Stärken der Region in den sozialen Medien.

© Die Allianz für die Region

Für ansässige Unternehmen bietet die Allianz für die Region zudem umfangreichen Content für die eigenen Personal- und Standortmarketingaktivitäten. Das entsprechende Portal bietet jede Menge Tipps und Tricks über den nächsten Ausflug am Wochenende, das Freizeitprogramm mit dem Besuch aus dem Süden oder vielleicht ein passendes Jobangebot für die Partnerin oder Freunde von außerhalb.

GenZ im Fokus des Regionalmarketings

Aktuell fokussiert sich das Regionalmarketing auf die Zielgruppe der Generation Z. Dabei werden Ansätze und Maßnahmen erprobt und umgesetzt, mit denen junge Fachkräfte angelockt werden sollen.

Im Rahmen des Get-togethers im Kunstverein Braunschweig am 19. Juni 2024 diskutierten die geladenen Partner und Unterstützer des Regionalmarketings intensiv über die authentische Ansprache der Generation Z. Dr. Steffi Burkhart lieferte in ihrem Vortrag wichtige Informationen über diese Generation sowie deren Sichtweisen und künftige Arbeitswelten. Sie zeigte damit die Relevanz eines authentischen Regionalmarketings für junge Fachkräfte auf. In entspannter Sommeratmosphäre entwickelten sich darüber hinaus interessante Gespräche und wertvolle Kontakte.

Botschafter werden

Wenn auch Sie von diesem Landstrich und dieser Aktion überzeugt sind, dann werden Sie Botschafter dieser Region und damit Teil der Regions-Familie. Die Inhalte dazu finden Sie auf die-region.de.