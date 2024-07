Gliesmarode. Das Dach soll Fahrgäste am Bahnsteig Gliesmarode vor Wind und Wetter schützen. Lesen Sie hier, wann die Arbeiten abgeschlossen sind.

Endlich geht es los: der Bahnsteig in Braunschweig-Gliesmarode bekommt ein Dach. Dadurch erhöht sich der Reisekomfort für alle Fahrgäste, wie der Regionalverband Großraum Braunschweig mitteilt. Vor zwei Jahren wurde der barrierefreie Bahnsteig samt Rampe und neuem Ausgang in Gliesmarode in Betrieb genommen.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eigentlich hätte das Dach im Anschluss gebaut werden sollen. Damals waren vor allem Finanzierungsfragen offen, wodurch sich die Vergabe der Bauarbeiten verzögert hat. Ab Anfang Juli beginnen nun die Arbeiten für das neue Dach. Im Herbst soll es fertig sein und den Fahrgästen Schutz bieten, so die Mitteilung.

So viel kostet der Bau des Daches

Die Kosten dafür in Höhe von rund 900.000 Euro übernimmt der Regionalverband Großraum Braunschweig. „Wir sind uns seit vielen Jahren mit allen Beteiligten einig, dass der Bahnhof im Osten Braunschweigs als ÖPNV-Verknüpfungspunkt zu Bus, Straßenbahn und Fahrrad ausgebaut werden soll und ihn künftig viel mehr Fahrgäste nutzen werden“, betont Verbandsdirektor Ralf Sygusch. „Vor diesem Hintergrund haben wir uns dafür eingesetzt, dass dort anstelle von zwei Wetterschutzhäusern eine große, durchgehende Dachkonstruktion entsteht.“

Die Planung des Regionalverbandes sehe vor, dass in den nächsten Jahren dort mehr Züge halten und die Station sich zu einem Mobilitätsknoten innerhalb der Stadt entwickeln wird. Deshalb hatte die Politik des Regionalverbandes bereits vor drei Jahren die Finanzierung des Daches beschlossen.

Das Dach habe zwei Abschnitte: Ein Abschnitt überspanne den Bereich des Bahnsteigs, der unmittelbar am Rampenanfang liege und als sogenannter Inselbahnsteig für beide Gleise gebaut wird. Bahnsteig und Bahnsteigdach seien hier etwa 11 Meter breit und 24 Meter lang. Der zweite Abschnitt verlängere das Dach über das Gleis 3 um weitere 8 Meter nach Süden. Durch diese Lösung sei der breite Bahnsteigbereich vollständig überdacht, und die Dachlänge am Gleis 3 – auf dem zunächst alle Personenzüge verkehren – hat eine Länge von insgesamt 30 Metern. Unter dem breiten Dachbereich werden eine Sitzgruppe mit transparentem Windfang und der Fahrausweisautomat untergebracht. Bauherrin ist die DB InfraGo. Alle Arbeiten werden im laufenden Betrieb stattfinden und bis September abgeschlossen sein.

Mehr wichtige Nachrichten aus Braunschweig lesen:

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast YesBS rein – dort erzählen junge Braunschweigerinnen und Braunschweiger, wie sie sich in der Stadt etwas aufbauen und ihr Ding durchziehen.

: Hören Sie in unseren Podcast YesBS rein – dort erzählen junge Braunschweigerinnen und Braunschweiger, wie sie sich in der Stadt etwas aufbauen und ihr Ding durchziehen. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red