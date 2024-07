Braunschweig. Mehr Service, mehr Anbieter: Die Stadt erweitert ihr Angebot um das digitale Parken. Was mit den städtischen Automaten passiert.

Handyparken hat eine sehr hohe Nutzungsquote in Braunschweig, teilt die Stadt mit. Im Jahr 2023 seien per Smartphone etwa 380.000 digitale Parktickets erworben und so rund 30 Prozent der Parkgebühren bezahlt worden. Die Stadt Braunschweig erweitere nun die Nutzungsmöglichkeit für das digitale Parken.

Dafür kooperiere die Stadt mit Smartparking, einer Initiative für digitale Parkraumbewirtschaftung, die bereits in über 320 deutschen und österreichischen Kommunen aktiv ist, heißt es. Zusätzlich zu „PayByPhone“ stünden damit seit 1. Juli bis zu fünf weitere Anbieter zur Wahl. Aktuell sind bereits Easypark und Parkster am Start.

Die digitale Parkzeit in Braunschweig kann gestoppt oder verlängert werden

Der Parkvorgang werde mit der jeweiligen App gestartet. Die Parkzeit könne nach Bedarf gestoppt oder verlängert werden. „Für diesen Komfort addieren die Anbieter unterschiedliche Zuschläge auf die kommunale Parkgebühr“, erläutert die Stadt. Ob ein Auto ein digitales Ticket hat, erkennen die Mitarbeiter des Ordnungsamts am Kennzeichen, das sie mit einem zentralen Online-System abgleichen.

Die städtischen Parkscheinautomaten bleiben parallel in Betrieb, heißt es weiter. Dort fänden sich in den kommenden Tagen neue Informationen mit den Dienstleistern und Anleitungen für die ersten Schritte zum Handyparken. Durch den Wechsel der Informationsaufkleber könnten kurzfristig nicht an allen Automaten die korrekten Handyparkzonen-Nummern angezeigt werden. In den Handypark-Apps könne die Zone jedoch über die Standortbestimmung korrekt gewählt werden.

red