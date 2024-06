Braunschweig. Am Donnerstag vergangener Woche kreuzen sich die Wege einer 65-Jährigen und einer 30-Jährigen - es kommt zum Unfall. Die Polizei sucht zeugen.

Am vergangenen Freitag ist es auf dem Schlossplatz in Braunschweig zu einem Unfall zwischen einer Radlerin und einer E-Scooter-Fahrerin gekommen. Das berichtet die Polizei. Gegen 10 Uhr kollidierten eine 65-jährige Radfahrerin und eine 30-Jährige miteinander. Die 65-Jährige war in Richtung Steinweg unterwegs gewesen, als es in Höhe der Bibliothek zum Zusammenstoß kam. Dabei verletzte sich die Radfahrerin.

E-Scooter-Fahrerin prallt gegen Radlerin in Braunschweig

Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und etwas zum Unfallhergang berichten können. Insbesondere die Fahrtrichtung des E-Scooters ist den Ermittlern wichtig, schreibt die Polizei. Hinweise nimmt sie beim Verkehrsunfalldienst unter (0531) 476 3935 entgegen.

