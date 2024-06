Braunschweig. Zuvor ist das Fahrzeug in der Straße „Im Wasserkamp“ gestohlen worden. Die Feuerwehr löscht zwei Müllcontainer.

Sonntagnacht ist es in der Weststadt zu zwei Bränden in unmittelbarer Nähe zueinander gekommen. Das berichtet die Polizei. Demnach entdeckten Beamte gegen 4 Uhr in der Ludwig-Winter-Straße zwei brennende Müllcontainer. In direkter Nähe befand sich ein nahezu vollständig abgebrannter Motorroller.

Die Feuerwehr löschte beide Brände. Die Polizei ermittelte, dass das Kleinkraftrad zuvor in der Straße „Im Wasserkamp“ gestohlen worden war. Ein weiterer Motorroller war bereits am Vortag in derselben Straße gestohlen worden. Ein Mitarbeiter der Stadt Braunschweig fand dieses Fahrzeug auf einem Spielplatz in der Nähe.

Wie es zu den Bränden in der Weststadt kam, ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Sie bittet um Hinweise unter (0531) 476 3515.

red