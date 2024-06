Braunschweig. Eine Vielfalt von Veranstaltungen gibt es in Braunschweig in der zweiten Jahreshälfte: Auch dabei sind einige hochkarätige Künstler.

Die Löwenstadt bietet auch in der zweiten Hälfte des Jahres zahlreiche Höhepunkte von der Lichtkunstausstellung bis hin zu internationalem Kino und lädt nach Angaben der Stadtverwaltung zu sommerlichen Open-Air-Konzerten, professionellen Sportwettkämpfen, mitreißenden Opern und spannenden Lesungen ein. Hier eine Auswahl:

Open-Air-Konzerte im Applaus Garten bis September

Ein Sommer voller Konzerte quer durch alle Genres: Im Garten des Hofbrauhauses Wolters finden bis 14. September Stehkonzerte von Kaffkiez, Heinz Rudolf Kunze, Christina Stürmer und anderen statt.

Leuchtende Kunst beim Lichtparcours 2024 bis Oktober

Vollmond, Schwäne und leuchtende Quallen: Der Lichtparcours verwandelt Wege und Parks entlang der Oker bis zum 6. Oktober mit 13 neuen und fünf bestehenden Kunstwerken in eine leuchtende Open-Air-Ausstellung. Dazu gibt es ein Rahmenprogramm, um sich mit den Botschaften der Werke auseinanderzusetzen.

30 Jahre ATP-Challenger-Turnier BraWo Open im Juli

Profisport gibt es vom 4. bis 13. Juli mit dem ATP-Challenger-Turnier BraWo Open. Das Tennisturnier feiert 30-jähriges Jubiläum: Tagsüber messen sich die Spieler auf dem Tennisplatz, am Abend sorgen Partymusik und Liveauftritte von Culcha Candela, Max Giesinger, Alex Christensen und anderen für Stimmung.

„Erinnerungsbilder. 40 Jahre Museum für Photographie“ von Juli bis September

Geburtstag in Braunschweigs Kunstlandschaft: Das Museum für Photographie wird 40 Jahre alt und blickt vom 13. Juli bis 15. September unter dem Titel „Erinnerungsbilder“ auf seine Ausstellungsgeschichte zurück.

Diversität ist bunt: CSD Braunschweig von Juli bis August

Vom 26. Juli bis 10. August feiert der CSD Braunschweig beim Sommerlochfestival die Vielfalt und Diversität der Gesellschaft an unterschiedlichen Veranstaltungsorten. Das Festival lädt dazu ein, sich für Gleichstellung und Akzeptanz einzusetzen und gemeinsam zu feiern.

Musik und Unterhaltung auf der Freundschaftsbühne im August

Sommerabende im Prinzenpark: Vom 1. bis 25. August lädt der Polizeisportverein Braunschweig mit der Freundschaftsbühne zu Konzerten, Poetry Slam und Comedy in den Biergarten des Restaurants „Zur Freundschaft“ ein.

Manege frei für Zirkus Brunswick von August bis September

Zirkus Brunswick bringt im August drei Showreihen zurück ins Zelt auf dem Festplatz Lehndorf: Vom 4. bis 10. August mit „Stadt in der Manege“, vom 23. bis 28. August mit „Best of Eitner & Schanz“ und vom 30. August bis 1. September mit „The Bingo Boys“. Akrobatik, Clowns und Musik von der Jazzkantine warten auf die Besucher.

Musik auf der Volksbank-BraWo-Bühne im August

Drei Tage voller Musik: Auf der Volksbank-BraWo-Bühne am Raffteichbad treten vom 16. bis 18. August Bushido, Bosse und Pur auf.

Festival im Bürgerpark: Kultur im Zelt

Vorhang auf für Musik, Comedy und Varieté heißt es vom 22. August bis 22. September im Bürgerpark. Die Veranstaltungsreihe „Kultur im Zelt“ bringt Künstler wie Bodo Wartke, Glasperlenspiel und die Mighty Oaks nach Braunschweig.

„Il trovatore“ auf dem Burgplatz

Oper unter freiem Himmel mitten auf dem Burgplatz: Das Staatstheater zeigt vom 24. August bis 11. September Guiseppe Verdis Oper „Il trovatore“.

Trendsporterlebnis in der Innenstadt im September

Am 28. und 29. September steht beim Trendsporterlebnis das Thema Sport im Vordergrund mit Vorführungen und Mitmachangeboten von regionalen Sportvereinen und Profisportlern. Zusätzlich öffnen Geschäfte in der Innenstadt am Sonntag von 13 bis 18 Uhr.

Braunschweiger Krimifestival von Oktober bis November

Grausame Verbrechen und rätselhafte Tatorte: Vom 20. Oktober bis 4. November lesen internationale Autoren beim Braunschweiger Krimifestival aus ihren neuesten Werken über mysteriöse Kriminalfälle und haarsträubende Verbrechen.

Braunschweiger Spezialitäten auf der Mumme-Genussmeile im November

Bei der Mumme-Genussmeile dreht sich vom 1. bis 3. November alles um die Braunschweiger Mumme. Geboten werden Gerichte und Getränke aus der Region mit und ohne Mumme, dazu ein Spezialitätenmarkt. Zusätzlich öffnen Geschäfte in der Innenstadt am Sonntag von 13 bis 18 Uhr.

Wintertheater im Spiegelzelt von November bis Dezember

Von November bis Dezember findet das Wintertheater auf dem Platz an der St.-Martini-Kirche statt und versetzt Besucher mit bekannten Stücken in vorweihnachtliche Stimmung.

38. Braunschweig International Film Festival im November

Filmische Vielfalt aus aller Welt bietet das 38. Braunschweig International-Film-Festival vom 11. bis 17. November. Höhepunkt des Filmfests ist laut Stadt die Preisverleihung.

Advents-Lichterzauber beim Braunschweiger Weihnachtsmarkt

Auf Adventsstimmung können sich die Besucher der Innenstadt vom 27. November bis 29. Dezember beim Weihnachtsmarkt freuen – rund um den Dom St. Blasii und die Burg Dankwarderode.

Angebote der Museeen

Der Zyklus „Los Disparates“: Bis 4. August zeigt das Herzog-Anton-Ulrich-Museum in einer Sonderausstellung zum Künstler Francisco de Goya Aquatinta-Radierungen – Werke, die mit einer besonderen Drucktechnik erschaffen wurden.

Wie künstliche Intelligenz Bilder erstellt und wie dies die Wahrnehmung beeinflusst, zeigt das Braunschweigische Landesmuseum bis 4. August in einer Ausstellung in der Zweigstelle „Hinter Aegidien“.

Das Staatliche Naturhistorische Museum Braunschweig präsentiert bis zum 27. Oktober Ausstellungsstücke, die nach ihrer Aufbewahrungszeit im Depot nun wieder ans Licht kommen.

