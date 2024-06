Braunschweig. Im Bereich des Donauknotens hat ein unbekannter Täter vergangene Woche vier Fahrzeuge beschädigt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein unbekannter Täter hat vergangene Woche im Bereich des Donauknotens in der Braunschweiger Weststadt zwischen Mittwoch und Samstag vier Fahrzeuge zerkratzt. Laut einer Mitteilung der Polizei gingen am Samstag entsprechende Strafanzeigen bei den Beamten ein.

Zwei der Fahrzeuge standen demnach auf der Münchenstraße, ein Auto in der Straße Donauknoten und ein weiterer Pkw in der Lichtenberger Straße. An allen Fahrzeugen entstand ein Sachschaden.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Täter beobachtet haben, sollen sich unter der Telefonnummer (0531) 4763515 melden.

red