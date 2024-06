Braunschweig. Nach einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Lkw am Dienstagmorgen auf der Hamburger Straße sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein Lkw ist am Dienstagmorgen gegen 8.50 Uhr auf der Hamburger Straße in Braunschweig mit einem Auto zusammengestoßen. Laut der Polizei musste der Lkw aufgrund einer Baustelle in Fahrtrichtung Norden von der linken auf die rechte Spur wechseln. Ein hinter dem Lkw fahrender Pkw ließ ihm eine Lücke.

Als der 51 Jahre alte Lkw-Fahrer fast vollständig auf der rechten Spur war, kam es zu einer Kollision mit dem Auto einer ebenfalls 51-jährigen Braunschweigerin. Durch den Anstoß wurde der Wagen einige Meter vor dem Lkw hergeschoben. Die Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall leicht.

Nach Angaben der Polizei konnte bislang noch nicht geklärt werden, welche Fahrspur der Pkw vor der Kollision benutzte. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Ort des Autos machen können, sollen sich unter der Telefonnummer (0531) 4763935 beim Verkehrsunfalldienst melden.

red