Braunschweig. Die alljährlichen Arbeiten im Heidberg- und Lindenbergtunnel stehen an. In den kommenden Nächten stehen Vollsperrungen bevor.

Am Heidberg- und Lindenbergtunnel auf der Autobahn 39 stehen Wartungsarbeiten an. Die Autobahn GmbH kündigt nächtliche Sperrungen im Abschnitt zwischen dem Autobahnkreuz Braunschweig-Süd und der Anschlussstelle Braunschweig-Rautheim an. Die Einschränkungen gelten immer zwischen 19 und 6 Uhr.

So wird in der Nacht von Montag, 24. Juni, zu Dienstag, 25. Juni, die Fahrbahn im Heidberg- und Lindenbergtunnel halbseitig gesperrt. Betroffen ist die Fahrtrichtung Wolfsburg.

In der Nacht von Dienstag, 25. Juni, auf Mittwoch, 26. Juni, wird die A39 zwischen dem Autobahnkreuz Braunschweig-Süd und der Anschlussstelle Rautheim in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Parallel ist die Auffahrt Rautheim in Fahrtrichtung Kassel auf die A39 gesperrt. Außerdem sind die Auffahrten von der Bundesstraße 4 aus beiden Fahrtrichtungen auf die A39 in Fahrtrichtung Wolfsburg blockiert.

In der Nacht von Mittwoch, 26. Juni, zu Donnerstag, 27. Juni, wird die A39 in Fahrtrichtung Kassel zwischen der Anschlussstelle Rautheim und dem Kreuz Braunschweig-Süd in Verbindung mit der Rautheimer Auffahrt in Fahrtrichtung Kassel voll gesperrt.

