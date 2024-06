Braunschweig. Drei Fahrzeuge waren an dem Unfall beteiligt. Eine Person wurde verletzt. Zwischenzeitlich staute es sich auf bis zu sechs Kilometer.

Bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag, gegen 16 Uhr, auf der Autobahn 2 zwischen dem Kreuz Braunschweig-Nord und der Ausfahrt Braunschweig-Hafen in Fahrtrichtung Hannover hat sich eine Person leicht verletzt. Nach Angaben eines Sprechers der Autobahnpolizei waren drei Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt, die verletzte Person musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die rechte und die mittlere Spur waren bis 17.15 Uhr zur Unfallaufnahme gesperrt.

Nach Angaben der Autobahnpolizei wollte ein Pkw von der ganz rechten auf die mittlere Spur wechseln, hat dabei die Geschwindigkeit eines auf der mittleren Spur fahrenden Lkw unterschätzt und es kam zum Zusammenstoß. Das Fahrzeug hat sich anschließend überschlagen und ist mit einem weiteren Fahrzeug auf der linken Fahrspur kollidiert. Dabei verletzte sich die Person in dem unfallverursachenden Auto.

Zwischenzeitlich staute es sich auf der A2 auf circa sechs Kilometern bis kurz hinter dem Kreuz Braunschweig-Ost. Auch auf der A391 mussten Verkehrsteilnehmer mit Verzögerungen rechnen.

