Braunschweig. In der Innenstadt und in der Weststadt sind Unbekannte am Mittwoch dreimal erfolgreich gewesen. So gingen die Männer und Frauen vor.

Braunschweigs Polizei berichtet von drei Trickdiebstahl-Fällen, die sich allesamt am Mittwoch abgespielt haben.

In der Innenstadt waren demnach Unbekannte unterwegs, die sich als Handwerker ausgaben. So klopfte einer der Täter gegen 13 Uhr an der Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses – eine Bewohnerin befand sich im Treppenhaus und öffnete. Der Mann sagte ihr, dass die Heizungsthermostate getauscht werden müssten. Er begleitete sie in ihre Wohnung und informierte dort einen zweiten Mann, der im Schlafzimmer zu arbeiten begann. Die Tür schloss er hinter sich, da bei dem Thermostatwechsel giftige Dämpfe austreten würden.

Nach kurzer Zeit verließen die Männer die Wohnung wieder. Im Nachgang stellte die 86-jährige Frau fest, dass Bargeld und Goldschmuck aus ihrer Wohnung gestohlen wurden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun.

Ein ähnlicher Fall ereignete sich gegen 15.30 Uhr. Hier gaben sich zwei bislang unbekannte Männer als Mitarbeiter der Stadt aus und verschafften sich unter dem Vorwand, den Wasserdruck überprüfen zu müssen, Zutritt zur Wohnung eines 81- und 81-jährigen Ehepaares. Noch ein dritter Mann kam hinzu, der sich als Vorgesetzter ausgab. Nachdem sie alle Wasserleitungen, auch im Keller, begutachtet hatten, verließen die Männer das Haus. Im Nachgang stellte der Wohnungsinhaber fest, dass eine Küchenrolle im Schlafzimmerschrank steckte – und Schmuck fehlte. Auch hier hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei weist an dieser Stelle darauf hin, keine unbekannten Personen in die Wohnräume zu lassen – insbesondere, wenn es sich um mutmaßliche Handwerker handelt, die zuvor nicht kontaktiert wurden.

Trickdiebstahl in Braunschweigs Weststadt: Frauen behaupten, Pflegedienst zu sein

Wenig später, gegen 16 Uhr, verzeichnete die Polizei einen weiteren Fall. Zwei Frauen gelangten in ein Mehrfamilienhaus in der Weststadt und klingelten an der Tür eines Ehepaares im Alter von 91 Jahren. Sie gaben sich als Pflegedienst aus und gelangten unter diesem Vorwand in die Wohnung.

Nach einem Gespräch mit der Ehefrau verließen die Frauen die Wohnung bereits nach kurzer Zeit wieder. Durch ein Telefonat des Ehemannes mit seinem Sohn stellte sich im Anschluss heraus, dass es sich nicht um den zuständigen Pflegedienst handelte. Zudem musste das Paar feststellen, dass die Frauen eine Geldbörse hatten mitgehen lassen. Die Schadenshöhe, so die Polizei, lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Auch hierzu wurde eine Strafanzeige gefertigt.

