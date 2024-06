Braunschweig. In Braunschweig werden Schienen und Haltestellen erneuert. Das führt zu Umleitungen und Schienenersatzverkehr während der Sommerferien.

Die Braunschweiger Verkehrs GmbH (BSVG) erneuert in den Sommerferien, von Montag, 24. Juni, bis Freitag, 2. August, Schienen und modernisiert Haltestellen. Das führt zu Umleitungen auf mehreren Linien und zu einem Schienenersatzverkehr (SEV) auf der Linie 1. Die Arbeiten finden im Norden an der Haltestelle „Nordhoffstraße“ sowie in der Innenstadt am Inselwall und an der Leonhardstraße statt. Die Buslinien 414 und 424 werden während der Bauzeit umgeleitet. In der Stadt fahren die Linien 4, 5 und 412 auf veränderten Linienwegen, teilt das Unternehmen mit.

Braunschweig: Bauarbeiten an der Nordhoffstraße

Hier werden Gleise auf einen möglichen Einsatz künftiger Stadtbahnen mit einem 2,65 Meter – statt wie bisher 2,30 Meter – breiten Wagenkasten vorbereitet. Die Haltestelle „Nordhoffstraße“ wird modernisiert und die Bahnsteigkante auf 24 Zentimeter angehoben.

So fährt die die BSVG-Linie 1

Die Linie 1 verkehrt zwischen „Stadion“ und „Heideblick“ als SEV der Linie 1E mit Bussen. Die Haltestellen „Carl-Miele-Straße“, „Geibelstraße“ und „Veltenhöfer Straße“ werden nicht bedient. Sie halten stattdessen an den Haltestellen „Milo-von-Bismarck-Platz“, „Siemsstraße“, „Hauptstraße“, „Alter Postweg“ und „Aschenkamp“. Zwischen „Stadion“ und „Salzdahlumer Weg“ verkehrt die Linie 1 regulär als Stadtbahn.

Die BSVG-Buslinien 414 und 424

Die Buslinie 414 verläuft auf dem normalen Linienweg und wird dann ins Gewerbegebiet Hansestraße verlängert: Ab „Hansestraße Mitte“ ersetzt sie die 424. Fahrgäste, die an den Haltestellen „Daimlerstraße“, „Benzstraße“ oder „Adam-Opel-Straße“ ein- oder aussteigen, müssen die Linie 111 nutzen. Die Buslinie 424 fährt aus Richtung Waggum/Bienrode kommend nicht ins Gewerbegebiet, sondern wird ab „Lincolnsiedlung“ zum „Stadion“ umgeleitet. Die Haltestelle „Stadion“ wird damit zum zentralen Umsteigepunkt zwischen Stadtbahn und den Linien.

Änderungen für die BSVG-Buslinie 434

Die Buslinie 434 verkehrt unverändert, wird aber am „Heideblick“ mit dem Schienenersatzverkehr 1E durchgebunden. Das heißt, die Busse wechseln in Wenden ihre Linie: Die 1E Richtung Norden fährt weiter als 434 nach Groß Schwülper, die 434 Richtung Wenden fährt weiter als 1E zum „Stadion“. Es ergeben sich abweichende Abfahrtszeiten.

Braunschweig: Zusätzlich Bauarbeiten in Stöckheim

Parallel wird von Montag, 24. Juni, bis Donnerstag, 27. Juni, am südlichen Teil der Leipziger Straße in Stöckheim gebaut. Die Linie 1 kann dann jeweils von 6 bis etwa 18.30 Uhr nicht nach Stöckheim fahren, sondern endet an der „Anklamstraße“ im Heidberg. Fahrgäste können am „Sachsendamm“ in die Busse 421 oder 431 Richtung Stöckheim steigen. Die Haltestelle „Senefelder Straße“ wird ganztägig nicht bedient. Hier muss die Linie 431 genutzt werden.

Bauarbeiten am Inselwall und in der Leonhardstraße

Erneuert werden auch Gleise an der Wendeschleife „Inselwall“, die Bahnsteige an den Haltestellen „Inselwall“ und „Radeklint“ werden modernisiert. Gleichzeitig wird in der Leonhardstraße an den Gleisen und an der Fahrbahn gebaut. Die Baumaßnahmen haben Einfluss auf die Linienwege der Stadtbahnen 4 und 5 sowie auf die Buslinie 412.

Die Linien 4 und 5

Die Stadtbahnlinie 4 fährt ab „Helmstedter Straße“ bis „St. Leonhard“. Von dort wird sie bis „Hauptbahnhof“ umgeleitet und bedient unterwegs die Haltestelle „Willy-Brandt-Platz“. Am „Hauptbahnhof“ wechselt sie auf die Linie 5. In Fahrtrichtung Helmstedter Straße können die Linien 5 und 4 jedoch am Hauptbahnhof nur an der Haltestelle „Viewegs Garten“ halten. Die Linie 5 fährt dann über „Campestraße“ und „John-F.-Kennedy-Platz“ zur Ersatzhaltestelle „Schloss“ im Waisenhausdamm. Von dort folgt sie ihrem regulären Linienweg nach Broitzem. Sonntags verkehrt die Linie 5 auch während der Bauzeit ohne Linienwechsel auf ihrem normalen Linienweg.

Die Linie 412

Linie 412 wird ab „St. Leonhard“ über Kastanienallee umgeleitet. Dabei bedient sie die Haltestellen „Kastanienallee“, „Hochstraße“ und „Steintor“, bevor sie an der „Museumstraße“ auf ihren eigentlichen Linienweg zurückkehrt. In der Gegenrichtung zwischen „Staatstheater“ und „St. Leonhard“ fährt sie den gleichen Weg. In Richtung Rautheim fährt der Bus über die Schillstraße. Die Haltestelle „Marienstift“ wird in dieser Fahrtrichtung nicht bedient.

Die Haltestelle „Radeklint“ wird für die Buslinien 411, 416, 450 und 480 stadteinwärts hinter die Kreuzung Radeklint in die Güldenstraße verlegt. Am Inselwall wird voraussichtlich durchgehend bis zum Ende der Herbstferien gearbeitet, an der Leonhardstraße werden die Bauarbeiten in den Herbstferien wieder aufgenommen. Die Bauphasen werden jeweils unterschiedliche Auswirkungen auf die Verkehrsführung haben. Die hier beschriebenen Änderungen gelten bis Freitag, 2. August.

Fahrplanänderungen sind in der Elektronischen Fahrplanauskunft (EFA) der BSVG hinterlegt: www.bsvg.net, in der App „MEINE BSVG“, telefonisch unter (0531) 28639555. Baustellenfahrpläne: www.bsvg.net/fahrplan

red

