Braunschweig. Das Angebot des Braunschweiger Schülertickets wird verlängert. Wo es das 15-Euro-Ticket gibt und wer von der Entscheidung profitiert.

Um jungen Menschen weiterhin ein kostengünstiges Schülerticket für Fahrten in Braunschweig anbieten zu können, soll der Vertragszeitraum für das 15-Euro-Ticket bis zum 31. Januar 2025 verlängert werden. Das teilt die Stadt mit.

Eine entsprechende Vertragsverlängerung sei zwischen Stadt Braunschweig und Braunschweiger Verkehrs-GmbH (BSVG) unterzeichnet worden. Die Kosten dafür seien im Haushaltsplan des Fachbereichs Schule eingestellt. „Über die für das zweite Schulhalbjahr 2024/2025 notwendigen Mittel wird im Rahmen der Haushaltsberatungen entschieden“, heißt es von der Stadt weiter.

Hier ist das 15-Euro-Ticket in Braunschweig erhältlich

Das 15-Euro-Ticket ist ein Angebot für Schüler, Auszubildende, Studierende und Teilnehmer an Freiwilligendiensten (FSJ, FÖJ, BFD) in Braunschweig, die keinen Anspruch auf Kostenübernahme der Schülerbeförderung haben. Es ist erhältlich in den Fahrzeugen, Vorverkaufsstellen, im Online-Shop und in der App der BSVG.

Voraussetzung für die Verlängerung des 15-Euro-Tickets sei die Weiterfinanzierung der verbundweiten Schülermonatskarte zum Preis von 30 Euro bis zum 31. Juli 2025 gewesen, die in der Verbandsversammlung des Verkehrsverbunds Region Braunschweig (VRB) am 17. Mai beschlossen wurde.

Das Land Niedersachsen plant die Einführung eines landesweiten Schülertickets, voraussichtlich jedoch erst zum Schuljahresbeginn 2025/2026, heißt es abschließend.

red