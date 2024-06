Braunschweig. 12.500 Euro gehen an acht Schulen der Region beim Wettbewerb „Eure Vision – unsere Aktion“ der PSD-Bank Braunschweig.

Schön gestaltete Musikräume, die zum Musizieren einladen, ein inklusives Ackerprojekt an der frischen Luft oder Bioplastik aus Rosskastanien. Zum 17. Mal rief die PSD-Bank Braunschweig eG den Schul-Ideenwettbewerb, der den Namen „Eure Vision – unsere Aktion“ trägt, aus. Die Aufgabenstellung des Wettbewerbs war kurz, aber ungewöhnlich: Schülerinnen und Schüler von der 1. bis 13. Klasse sollten sich in Teams zusammensetzen und der PSD-Bank kreative und spannende Vorschläge für Unterrichtsprojekte einreichen, für die den Schulen bislang das Geld fehlte. Je kreativer die Projekte, desto besser.

102 kreative Schulprojekte aus Süd-Ost-Niedersachsen und Sachsen-Anhalt wurden so eingereicht. Insgesamt 27 Projekte wurden ausgewählt und werden mit 50.000 Euro gefördert. 12.500 Euro gehen davon an Projekte aus der Region zwischen Braunschweig und Wolfsburg. Die Jury sichtete die Bewerbungen und prämierte acht Ideen, die nun, dank des Preisgeldes, verwirklicht werden können.

Carsten Graf, Vorstandssprecher der PSD-Bank Braunschweig eG und Jurymitglied, ist von dem Wettbewerb begeistert: „Die Projekte zeigen, dass in unseren Schulen viele Ideen schlummern. Wenn Schüler, Eltern und Lehrer Hand in Hand arbeiten, lässt sich viel bewegen. Gern unterstützen wir beispielhafte Projekte und werden damit unserem genossenschaftlichen Förderauftrag gerecht.“

Und auch der Rest der Jury war von den Einsendungen angetan. Mit zur Jury gehören Dr. Sandra Dittmann, Stadt Braunschweig, Dagmar Stein, Regionales Landesamt für Schule und Bildung, Angelika Palenga, PSD-Bank Braunschweig eG und Ida Wittenberg, Projektredakteurin unserer Zeitung.

Viele nachhaltige Projekte beim Wettbewerb dabei

Zu den acht Gewinner-Schulen gehören die Grundschule Kranichdamm in Salzgitter und das Chorprojekt „6K United - du bist wertvoll“, das Gymnasium Gaußschule in Braunschweig und die Gestaltung der Musikräume, die Freie Waldorfschule Braunschweig e.V. und das Projekt zum Bioplastik aus Rosskastanien, die Grundschule am Geitelplatz in Wolfenbüttel mit dem Projekt „Chancen und Risiken in der digitalen Welt“, das Gymnasium Martino Katharineum in Braunschweig und die Sinfonische Bigband, die ObS Seesen und das Projekt „Unser Song für Europa“, die Grundschule Veltenhof und das Projekt „Let‘s drum – Energie durch Afrikanische Trommelpower“, die Hoffmann-von-Fallersleben-Schule und das Ackerprojekt. red