Braunschweig. Ein Braunschweiger verrät, was für eingefleischte Donaldisten wirklich zählt und warum sie nichts mit Mickey Mouse zu tun haben wollen.

Für ihr Alter sieht diese Ente noch ziemlich knackig aus. 90 Jahre hat Donald Duck inzwischen auf dem Buckel. Sein Filmdebüt feierte er am 9. Juni 1934 in dem Walt-Disney- Streifen „Wise little hen“ – zu Deutsch: „Die kluge kleine Henne“. Für eingefleischte „Donaldisten“ ist das Datum dennoch kein Grund zu feiern. Denn für sie zählt nicht, dass die Disney Studios an diesem Tag einen genialen Coup landeten, sondern einzig und allein die Leistung des Comic-Zeichners Carl Barks, der die Ente im Matrosenanzug und viele weitere Einwohner von „Duckburg“ schuf.

Uwe Wackerhagen ist einer der 24 Ehrenpräsidenten der deutschen Donaldisten. Schon als Knirps begeisterte er sich für Donald Duck. Heute hält der Elektromeister sogar Fachvorträge – etwa über die Elektrik in Entenhausen. © FMN | Birgit Wiefel

Ortstermin bei Uwe Wackerhagen, Comicliebhaber und einer von 24 Ehrenpräsidenten der deutschen Donaldisten, also der Mitglieder des Vereins D.O.N.A.L.D (Deutsche Organisation nichtkommerzieller Anhänger des lauteren Donaldismus). Das klingt schräg und ist es auch – zumindest für Außenstehende. Wackerhagen und die weltweit rund 1200 Mitglieder pflegen ihr Hobby allerdings mit Begeisterung und großer Ernsthaftigkeit.

Jüngste Errungenschaft des Braunschweiger Donaldisten ist ein Donald-Comic auf Arabisch. Nein, sagt er, lesen könne er den nicht, „aber auf jeden Fall muss man ihn von rechts nach links studieren“, weiß er sicher.

Donaldist hat auch Bettwäsche und Handyhalter von Donald Duck

Schwamm drüber. Was für ihn und andere Donaldisten zählt, sind die Comics von Carl Barks. Und die hat er alle. Dazu Figuren, Poster, Zeichnungen, Bettwäsche und sogar einen Handyhalter in Form der berühmten Ente. Alle zwei Monate treffen sich die Braunschweiger Donaldisten zum Stammtisch und tauschen sich über Details aus, die sie in den Comics entdeckt haben. Elektromeister Uwe Wackerhagen vertritt etwa die These, dass sich das Kraftwerk der Enten im Bürzel befinden müsse. „Bei Gewitter schlägt der Blitz nämlich immer dort ein. Außerdem können die Enten Wände hochlaufen – das geht nur mit einem starken Motor im Bürzel“, ist er überzeugt.

Und das ist noch nicht alles: Wackerhagen hat ganze Forschungsreihen über die Elektrotechnik in Entenhausen verfasst („Die Netzspannung beträgt 313 Volt, angelehnt an Donalds Geburtstag!“), und er kann sich jedes Mal für die Genauigkeit von Zeichner Carl Barks begeistern. „Ich habe mir mal die Freileitungen in Entenhausen genauer angesehen und bin fast ausgeflippt: Denn sie entsprechen exakt den Beschreibungen in einem Fachbuch aus dem Jahre 1915“, staunt der 69-Jährige.

Er selbst entdeckte 1966 die bekannte Ente. Als Knirps im Urlaub. „Meine Schwester war sieben Jahre älter als ich, hatte andere Interessen, da musste ich mich allein beschäftigen“, erinnert sich der Elektromeister. Das erstes Comicbuch – „Die tollsten Geschichten von Donald Duck“ – haute ihn aus den sprichwörtlichen Socken. Zeichnung, Gags, Humor, Geschichten: alles passte. Von da an ließ ihn die Ente nicht mehr los.

Braunschweiger Donaldisten freuen sich über Zulauf

Was die Donaldisten besonders begeistert? „Dass Donald immer wieder aufsteht, auch wenn er mal Pech hat“, kommt es postwendend von Wackerhagen. Donald – das sei einer wie du und ich. Jemand, der von seinem reichen Onkel keinen Cent sieht und sich trotzdem nicht unterkriegen lässt. Die Liebe zu dem sympathischen Looser bewirkt, dass echte Donaldisten mit Mickey Mouse nichts zu tun haben wollen. „Diese Maus ist doch nur überheblich und eingebildet“, winkt Wackerhagen ab.

Wie auch immer – ein Ende der Donald-Verehrung ist nicht in Sicht. Die Braunschweiger Sektion, 2001 gegründet, freut sich über regen Zulauf. Wer sich für den Verein interessiert, findet hier weitere Informationen: www.donald.org.

