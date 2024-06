Braunschweig. Die Polizistin erklärt, wie Eltern ihre Kinder für Gefahren von Smartphones rüsten können – zum Beispiel mit einem Vertrag.

Was können Eltern tun, um ihre Kinder vor schlimmen Erfahrungen mit dem Smartphone zu bewahren? Inga Schroeder vom Braunschweiger Polizei-Präventionsteam weiß Rat:

Daneben sitzen: Inga Schroeder rät Eltern dazu, in der Anfangszeit alles am Smartphone mit dem Kind gemeinsam zu machen. Dazu gehört auch, beim Zocken danebenzusitzen und die Whatsapp-Chats grob durchzusehen. Privatsphäre zählt hier für sie als Argument nicht. Sie hält dagegen: „Auf die Radfahrprüfung werden Kinder vier Jahre lang vorbereitet. Aber mit dem Smartphone sollen wir ihnen unbegleitet die Welt in die Hand geben?“

Inga Schroeder gehört zum Präventionsteam der Polizei in Braunschweig. © Inga Schroeder | Privat

Sich in Apps hineinfuchsen: „Die meisten Eltern sind ohne das Smartphone groß geworden. Aber man muss sich damit beschäftigen“, erklärt die Polizistin. Denn die Kinder bräuchten erwachsene Ansprechpartner.

Einen Vertrag machen: Mediennutzungsverträge können helfen, Streit zu vermeiden. „Eltern und Kinder können zum Beispiel gemeinsam festlegen, dass das Handy abends um 19 Uhr abgegeben wird“, erklärt die Polizistin. Infos und Muster gibt es zum Beispiel auf klicksafe.de.

Braunschweiger Polizistin rät zu Offenheit bei Online-Spielen

Offen sein für ungewöhnliche Geschenke: Eltern sollten sich vor Online-Spielen, die ihre Kinder fesseln, nicht grundsätzlich versperren, rät die Polizistin. Besser findet sie es, Interesse zu zeigen. „Man kann fragen: Was findest du an dem Spiel gut? Warum wünschst du dir genau dieses digitale Tier dafür?“ Vielleicht ist ja auch mal ein In-App-Kauf zum Geburtstag drin. Dann ist der Nachwuchs weniger anfällig, wenn Cybergroomer versuchen, sie mit digitalen Geschenken zu locken.

Einen simplen Grundsatz vermitteln: Inga Schroeder hat eine einfache Regel, die Eltern ihren Kindern mitgeben können: Mache in der digitalen Welt nichts, was du nicht auch in der analogen Welt tun würdest. „Es würde ja zum Beispiel niemand seinen Namen und die Adresse an einen Pfeiler kleben, damit es die ganze Welt sehen kann“, sagt sie. Die Kinder sollen dabei auf ihr Bauchgefühl hören.

Ruhig bleiben: Kinder vertrauen sich oft erst dann ihren Eltern an, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, erklärt die Polizistin. Sollte das mal der Fall sein, rät sie: „Nicht schreien, nicht vor dem Kind ausrasten.“ Sonst könnte das Kind denken: „Was ich getan habe, ist so schlimm, das kann ich nicht mal Mama und Papa zumuten“ – und sich nicht mehr anvertrauen. Auf gar keinen Fall sollten Eltern ihrem Kind das Handy wegnehmen, sagt Inga Schroeder. „Das gehört zu ihrem Leben wie Essen, Trinken und Atmen.“

Ein Gedankenspiel machen: Manchmal werden Kinder mit ihrem Smartphone selbst zu Tätern – zum Beispiel, indem sie demütigende Fotos von anderen im Klassenchat posten oder sich dort über solche Posts lustig machen. Unabhängig von einer möglichen Anzeige des Opfers rät die Polizistin hier dazu, dass Eltern sich mit ihren Kindern hinsetzen und fragen: „Wie würdest du dich fühlen, wenn du auf dem Foto wärst?“

