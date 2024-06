Braunschweig. Neben der Bekämpfung von illegalem Glücksspiel, illegaler Prostitution und Drogenhandel ging es jedoch auch um Autoposer:

Umfassende Polizeikontrollen haben am Samstagabend in Braunschweigs Innenstadt stattgefunden. In einer gemeinsamen Pressemitteilung von Stadt und Polizei war eine große Zahl von Beamten sowie Mitarbeiter der Stadt und auch spezialisierte Kräfte auf der Straße unterwegs. Im Fokus der Kontrollen stand die Autoposer- und Tuning-Szene und das Rotlichtviertel rund um die Bruchstraße.

Im Zeitraum zwischen 18 Uhr und 2 Uhr wurden insgesamt 174 Fahrzeuge kontrolliert. Neben diversen Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung, wurde drei Fahrern getunter Fahrzeuge die Weiterfahrt wegen unzulässiger Bauartveränderungen untersagt. Fünfmal führten diese Verstöße zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Gegen fünf Personen wurden Strafverfahren, unter anderem wegen Besitzes von Betäubungsmitteln, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und gewerbsmäßigen Diebstahls eingeleitet. Eine Person wurde mit einem offenen Haftbefehl festgestellt. Einsatzbegleitend wurde schon am Freitag durch die Stadt Braunschweig am Bohlweg ein Blitzeranhänger aufgestellt.

Polizei erklärt: Haben Sicherheitsgefühl in Braunschweig sofort verbessert

Beim zweiten Schwerpunkt, dem Milieu rund um die Bruchstraße, verfolgte die Polizei das Ziel der Bekämpfung von Glücksspiel, illegaler Prostitution und Drogenhandel. Durch szenekundige Beamte wurden in den späteren Abendstunden eine Vielzahl von Personen festgestellt, die durch ihr Verhalten oder aufgrund vorangegangener Einsätze als Drogenhändler ausgemacht werden konnten. Insgesamt 25 Personen wurden aus Sicherheitsgründen mit Platzverweisen belegt. Drei Personen wurden in Gewahrsam genommen.

Durch Mitarbeiter der Stadt Braunschweig wurden unter Sicherung von Einsatzkräften der Polizei diverse Lokalitäten und Etablissements im Bereich des Rotlichtviertels kontrolliert. Auch hierbei wurden diverse Verstöße bei Glückspielautomaten und im Dienstleistungsgewerbe der Bordelle in der Bruchstraße festgestellt.

Laut Polizei hätten sämtliche Maßnahmen insgesamt zu einer öffentlich wirksamen, positiven Steigerung des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung geführt. Markus Glomb, Leiter des Polizeikommissariats Mitte, kündigte er weitere Kontrollen zu wechselnden Zeiten und mit unterschiedlichen Schwerpunkten an.