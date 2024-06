Braunschweig. Der Halter gibt die verspielte Hündin aus gesundheitlichen Gründen ab. Mischling Pippa aus dem Tierheim Braunschweig sucht ein Zuhause.

Hund sucht neues Zuhause: Im Tierheim Braunschweig ist die vierjährige Pippa aufgrund von gesundheitlichen Probleme der Halterin abgegeben worden, wie der Verein Tierschutz Braunschweig mitteilt.

Die aufgeweckte kleine Mischlingshündin liebe lange Spaziergänge und viel Beschäftigung, so die Verantwortlichen des Tierheims. Sie verstehe sich sehr gut mit anderen Hunden. Da Pippa ihr bisheriges Leben als Zweithund gelebt habe, wäre ein Artgenosse in ihrem neuen Zuhause wünschenswert.

Hündin Pippa soll bei neuer Familie in Braunschweig nicht mehr oft alleine sein

Unser Tier der Woche kann laut Vorbesitzerin nicht sehr gut alleine bleiben. Sie suche dann wohl Sachen, die sie kaputtmachen könne. Mit einer vernünftigen Auslastung und Training sollte das aber gut in den Griff zu bekommen sein, so das Tierheim. Kinder, die schon etwas älter und standfest seien, könnten gern mit Pippa in einem Haushalt leben. Deshalb suche das Tierheim für Pippa eine aktive Familie, die sich viel mit ihr beschäftige und möglichst einen Artgenossen für sie habe.

Wenn Sie sich für das Tier der Woche interessieren, können Sie sich an den Braunschweiger Tierschutz wenden unter (0531) 500007 oder per E-Mail unter tierschutz-bs@t-online.de . Weitere Informationen gibt es unter https://www.tierschutz-braunschweig.de/tierheim/vermittlung.html .

