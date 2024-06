Braunschweig. Mehrere tausend Schüler und Schülerinnen werden erwartet. Gefeiert wird im Bürgerpark. Das Programm steht.

Die letzten Schultage vor den Sommerferien stehen bevor. Am kommenden Freitag gibt es Zeugnisse - und gleich im Anschluss darf gefeiert werden. Im Bürgerpark findet „Out for Summer“ statt: Alle Schüler und Schülerinnen sind willkommen. Die Feier ist kostenfrei.

Organisiert wird die Feier gemeinsam vom Stadtschülerrat und der Jugendförderung der Stadt Braunschweig. Hauptsponsor ist in diesem Jahr die Öffentliche. „Ein kostenloser Dancefloor, wo Jugendliche feiern und sich connecten können. Das ist cool und stärkt die Gemeinschaft junger Menschen in der Stadt“, glaubt Nele Konnegen vom Orga-Team, die dem Stadtschülerrat seit zwei Jahren angehört.

„Out for Summer“ in Braunschweig steht unter dem Motto „Dancefloor für Vielfalt“

Drei DJs treten beim „Out for Summer“ auf: DJ Niah, Fresh Jo und Moon. Gefeiert wird von 11 bis 15 Uhr. Wasser gibt es kostenfrei, auf dem Gelände präsentieren sich zahlreiche Jugendverbände und Beratungsstellen. Mehrere tausend feierlustige Jugendliche werden erwartet, je nach Wetterlage. In Spitzenzeiten kamen bis zu 8000. Auch aus umliegenden Städten und Landkreisen kommen erfahrungsgemäß etliche Schüler zum Feiern nach Braunschweig.

Das Motto in diesem Jahr: „Dancefloor für Vielfalt“. Das Motto sei bewusst gewählt, um Rassismus und Sexismus, Ausgrenzung und Gewalt keinen Raum zu geben, erklärt Atakan Koçtürk, Sprecher des Stadtschülerrats Braunschweig. Vor zwei Jahren stand mit dem Braunschweiger Rapper Negatiiv OG ein Musiker auf der Bühne, der für seine frauenverachtenden und drogenverherrlichenden Texte bekannt ist. Im Nachhinein wurde kontrovers diskutiert: Was ist Sexismus, was Kunstfreiheit? „Wir sind gegen jegliche Art von Diskriminierung und wollen mit unserem Motto ein entsprechendes Zeichen setzen“, so Koçtürk .

Offen ist, ob es in diesem Jahr auch wieder eine „School‘s-out-Party“ geben wird, wie sie in den vergangenen zwei Jahren im „Millenium Event Center“ stattgefunden hat. Bislang hat der Veranstalter keine Party angekündigt; eine Anfrage unserer Redaktion am Freitag wurde bis Redaktionsschluss nicht beantwortet.

