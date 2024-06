Braunschweig. Dazu legt die Stadt Braunschweig einen Fonds auf. Doch das ist nicht die einzige Neuerung, die die Innenstadt nach vorne bringen soll.

Mit einem neuen Förderfonds will die Stadt Braunschweig weitere Projekte zur Belebung der Innenstadt unterstützen. Jeweils bis zu 5000 Euro könnten in Maßnahmen fließen, die zur Stärkung der Innenstadt beitragen, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Begleitend dazu soll es ein neues Veranstaltungsformat geben, bei dem gemeinschaftlich Ideen für mögliche Projekte entwickelt werden können. Die Ratsgremien haben das von Wirtschaftsdezernent Gerold Leppa vorgelegte Konzept für den „Förderfonds Innenstadt“ jetzt beschlossen.

„Wir wollen mit dem Fonds Bürgerinnen und Bürger, Interessensgemeinschaften und Verbände, Unternehmen und Gewerbetreibende, Organisationen und gemeinnützige sowie private Akteure dazu animieren, neue Projekte und Ideen zu entwickeln, die unsere Innenstadt bereichern“, so Leppa. „Mit den beiden niedersächsischen Förderprogrammen ‚Perspektive Innenstadt!‘ und ‚Resiliente Innenstädte‘ haben wir bereits zahlreiche Maßnahmen initiiert, bei denen es um umfangreiche Investitionen und zum Teil maßgebliche städtebauliche Veränderungen geht.“

Stadt Braunschweig verspricht sich eine große Themenvielfalt

Der neue Förderfonds soll diese Aktivitäten mit einem zusätzlichen Anreiz für privates Engagement flankieren, heißt es. „Wir schaffen ganz bewusst ein niedrigschwelliges Angebot mit einer unkomplizierten Einzelfallförderung, die auch kleinteilige Maßnahmen ermöglicht. Dabei haben wir die Bedingungen bewusst weit gefasst, um eine große Themenvielfalt zu erreichen“, so Leppa. Das zentrale Ziel sei es, die Innenstadt als multifunktionalen und erlebnisorientierten Ort zu stärken.

„Das Zukunftsforum Innenstadt soll ein unterhaltsames Format werden, bei dem jede und jeder seine Ideen einbringen und um Unterstützung werben kann.“ Gerold Leppa

Förderfähig sollen insbesondere Maßnahmen sein, die zur Angebotsvielfalt und zu einem breiten Nutzungsmix beitragen, potenzielle Frequenzbringer sind, eine nachhaltige Wirkung in der Innenstadt erzielen und identitätsstiftenden Charakter haben. Dabei richte sich das Förderprogramm an all diejenigen, die eine Idee für die Braunschweiger Innenstadt haben, denen aber bislang Mittel oder der passende Anreiz zur Durchführung gefehlt hätten. „Das können Veranstaltungen ebenso sein wie Begrünungen und Bepflanzungen oder die Schaffung zusätzlicher Aufenthaltsmöglichkeiten. Die Maßnahmen können sowohl auf dem eigenen Grundstück als auch im öffentlichen Raum umgesetzt werden“, teilt die Stadt mit.

Braunschweig soll ein Zukunftsforum für die Innenstadt bekommen

Für die Entwicklung von Projektideen und Begleitung der Förderanträge will die Verwaltung laut Mitteilung ein neues, innovatives Veranstaltungsformat ins Leben rufen. Das „Zukunftsforum Innenstadt“ soll Impulsgeber für neue Ideen und Projekte sein und eine Plattform für Austausch und Partizipation sowie zur Gründung von Kooperationen bieten. „Es soll ein unterhaltsames Format werden, bei dem jede und jeder seine Ideen einbringen und um Unterstützung werben kann. Interessierte können auch ohne eigene konkrete Idee an dem Format teilnehmen. So können auch über die rein finanzielle Förderung hinaus Kooperationen entstehen, die unserer Innenstadt guttun“, so Leppa.

